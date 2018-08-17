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«Люди должны чувствовать, что началась революция»: Лукашенко ответил на интернет-чаяния белорусов
17 августа 2018, 22:09 • 76 • Политика
Президент Белоруссии заявил, что в Сети граждане возмущены действиями чиновников.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о желании граждан «вешать и терзать чиновников». По его словам, в Сети люди жалуются на действия чиновников.
«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать», - привел он в качестве примера один из комментариев.
При этом Лукашенко заострил внимание на ситуации в Оршанском районе, после проверки в котором были отправлены в отставку два министра.
Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо «поставить под напряжение всех» в Оршанском районе, от чиновников до простых людей.
«Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», - сказал он.
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