«Люди должны чувствовать, что началась революция»: Лукашенко ответил на интернет-чаяния белорусов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о желании граждан «вешать и терзать чиновников». По его словам, в Сети люди жалуются на действия чиновников.

«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать», - привел он в качестве примера один из комментариев.

При этом Лукашенко заострил внимание на ситуации в Оршанском районе, после проверки в котором были отправлены в отставку два министра.

Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо «поставить под напряжение всех» в Оршанском районе, от чиновников до простых людей.

«Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям», - сказал он.