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Люди боятся разорения: взлёт цен на энергию ударил по Украине

12 октября 2021, 19:20  •  171 • Украина
В преддверии холодов на ушах стоит не только вся Западная Европа, но и Украина, которая вроде бы российским газом не пользуется, но все-таки пользуется. Граждане обеспокоены не столько тем, дадут им отопление или нет, сколько тем, смогут ли они за него впоследствии расплатиться.

Манипуляции украинских властей с энергетической системой в конечном итоге привели к удорожанию энергии для конечного потребителя. Так, в попытке подвести местные реалии под требования того же МВФ, власти сначала отменили льготный тариф за электричество (90 копеек за первые 100 кВт-час). Сделали 1,68 гривны.

Когда народ взвыл, на выручку пришли «спасители» из правительства, заявившие, что домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт-часов, будут платить 1,44 гривны. Остальные, извините, всё так же 1,68. Остались ли украинцы довольны такими манёврами? Конечно нет!

С газом сейчас может сложиться аналогичная ситуация. Да, правительство договорилось с «Нафтогазом», что в этом сезоне тарифы повышать не будет. Но надолго ли хватит этих договоренностей, если цены на голубое топливо уже пробили потолок в 1200 долларов за тысячу кубометров? Чтобы кое-как перекрыть разницу в тарифах, в местные бюджеты направили 11 млрд гривен.

И все бы хорошо, но есть одно «но». Осталась за бортом вся промышленность! Уже сейчас предприятия платят 30 гривен за кубометр газа, и вскоре им придется эти издержки закладывать в себестоимость продукции. Вырастут конечные цены – заплатит за все рядовой украинец.

Примечательно, что весь этот раздрай происходит на фоне действующего соглашения о евроинтеграции. Казалось бы, должны быть законы, жестко регулирующие энергорынок. Но на практике мы видим, что министерства «подкручивают» тарифы фактически вручную. Не имея ни четкой формулы, ни механизмов взаимодействия между игроками.

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