Украинцы массово покидают свою родину, уезжая в Россию и другие страны мира. Как заявил украинский политолог Михаил Погребинский, причиной такого оттока населения стали действия бывшего президента страны Петра Порошенко, администрация которого фактически развалила страну и сделала жизнь украинцев невыносимой.

При этом, подчеркнул эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня", новый глава государства Владимир Зеленский не сможет исправить ситуацию, не добившись коалиции в правительстве.

Без формирования подконтрольного правительства украинскому лидеру не удастся воплотить в жизнь независимую политическую линию и восстановить уровень жизни в стране, убежден политолог.

Однако уже то, что при новой киевской власти прошла позитивная встреча контактной группы в Минске, уже дает надежды на возможный благоприятный исход, уточнил он.

Напомним, что ранее в ДНР сообщили, что вечером 14 июня ВСУ нанесли массированный удар по пригороду Донецка, в результате которого пострадал один человек и был частично разрушен дом.