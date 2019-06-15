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Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог

15 июня 2019, 04:24  •  14 • В мире
Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, что массовый отток украинцев новая власть не сможет затормозить без формирования коалиции в правительстве. По его словам, для прекращения массового оттока украинцев в РФ и другие страны новому президенту страны необходимо восстановить то, что разваливалось при Порошенко.
Украинцы массово покидают свою родину, уезжая в Россию и другие страны мира. Как заявил украинский политолог Михаил Погребинский, причиной такого оттока населения стали действия бывшего президента страны Петра Порошенко, администрация которого фактически развалила страну и сделала жизнь украинцев невыносимой.
При этом, подчеркнул эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня", новый глава государства Владимир Зеленский не сможет исправить ситуацию, не добившись коалиции в правительстве.
Без формирования подконтрольного правительства украинскому лидеру не удастся воплотить в жизнь независимую политическую линию и восстановить уровень жизни в стране, убежден политолог.
Однако уже то, что при новой киевской власти прошла позитивная встреча контактной группы в Минске, уже дает надежды на возможный благоприятный исход, уточнил он.
Напомним, что ранее в ДНР сообщили, что вечером 14 июня ВСУ нанесли массированный удар по пригороду Донецка, в результате которого пострадал один человек и был частично разрушен дом.

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