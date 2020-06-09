Люди бегут, безработица, газа нет. Путин перечислил главе Карелии проблемы региона

Владимир Путин в разговоре с главой Карелии Артуром Парфенчиковым указал на очевидные проблемы региона. Президент обратил внимание на отток населения из Карелии. Причиной тому является и аварийное жилье, и безработица.

Кроме того, отметил глава государства, следует наращивать газификацию района. Для этих целей региональным властям стоит теснее работать с федцентром и "Газпромом", республика своими силами не сможет со всем справиться, указал Путин.

Президент подчеркнул, что всеми проблемами, которые они затронули в разговоре, необходимо заняться, "и заняться основательно".

"Тогда удастся, может быть, и уменьшить, а может, и повернуть вспять эту тенденцию с сокращением постоянного населения", - отметил российский лидер, добавив, что все письменные обращения главы Карелии будут рассмотрены.