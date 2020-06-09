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Люди бегут, безработица, газа нет. Путин перечислил главе Карелии проблемы региона
09 июня 2020, 08:00 • 215 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым обратил внимание на проблемы региона. Он подчеркнул, что властям республики следует обратить внимание на сокращение численности постоянного населения и на послужившие его причинами проблемы безработицы и аварийного жилья, кроме того, необходимо повысить уровень газификации региона.
Владимир Путин в разговоре с главой Карелии Артуром Парфенчиковым указал на очевидные проблемы региона. Президент обратил внимание на отток населения из Карелии. Причиной тому является и аварийное жилье, и безработица.
Кроме того, отметил глава государства, следует наращивать газификацию района. Для этих целей региональным властям стоит теснее работать с федцентром и "Газпромом", республика своими силами не сможет со всем справиться, указал Путин.
Президент подчеркнул, что всеми проблемами, которые они затронули в разговоре, необходимо заняться, "и заняться основательно".
"Тогда удастся, может быть, и уменьшить, а может, и повернуть вспять эту тенденцию с сокращением постоянного населения", - отметил российский лидер, добавив, что все письменные обращения главы Карелии будут рассмотрены.
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