Люди – это товар: На Западе, наконец, рассказали всю правду о Google

До мировой общественности постепенно доходит: компания Google – это не добро и удобство для всех. Это хищный транснациональный монстр, который относится к людям как к товару. И очень выгодно ими торгует. На Западе впервые опубликована разгромная статья о том, почему следует отказаться от сервисов этой компании. Правда вышла наружу. О чём же идёт речь?

Если вы прочтёте материал, опубликованный 8 мая в Forbes авторитетным американским IT-экспертом Заком Доффманом, то первой вашей реакцией, как и у нас, будет удивление. Что? Forbes устами известного западного специалиста разносит в клочья Google? Как такое возможно?

Статья у Доффмана получилась серьёзная. Вдумчивый анализ, только факты и ещё немного философии. Той самой философии, которая выводит почти любой разговор о Google за рамки чисто технологического или экономического дискурса прямиком в дискурс морально-этический. Сегодня мы расскажем об основных моментах в анализе Доффмана и попытаемся понять, зачем американским медиа понадобилось стрелять изо всех орудий по толстой броне американского же транснационального гиганта.

Этот монстр питается вашими данными

Мы не собираемся вновь дежурно ругать Google за сбор персональных данных. Всем очевидно, что сервисы компании собирают их в астрономических масштабах. Все знают, что корпорация делает с ними всё что захочет, и что на самом деле это недопустимо. Те, кто не знают, – наверняка догадываются. Речь пойдёт о принципе работы Google и его сервисов. Доффман разобрал этот принцип на примере приложения для хранения и обработки фотографий Google Photo. Чтобы было с чем сравнивать, он сравнил его с Apple Photo.

Вообще, в статье содержится главная рекомендация (она вынесена и в заголовок) – если у вас iPhone, iPad или iMac, то срочно прекращайте пользоваться Google Photo. Далее нам станет понятно, почему сравнение производится именно с Apple.

В конце 2020 года Apple ввела в своём магазине приложений отображение информации о необходимой программам приватности (mandatory labels). С некоторой задержкой так сделала и Google, назвав эту информацию "ярлыками конфиденциальности" (privacy labels). И теперь нам стала видна разница.

В Google Photo сейчас хранится 4 триллиона фотографий и видео более чем миллиарда пользователей. Даже миллионы пользователей iPhone, iPad и iMac предпочитают это приложение, а не альтернативу от Apple из-за лучшего поиска, большего числа функций и более дешёвого хранилища (по крайней мере, до 1 июня),

– начинает раскрывать тему автор.

Он пишет, что если вы в их числе, то признание Google в принципах сбора личных данных, а также сведение на нет той конфиденциальности, которую предоставляет Apple, — это серьёзный повод отказаться от Google Photo. Так в чём же дело?

Оказалось, что аналог от Apple в качестве связанных с пользователем данных собирает сведения о контактах, о пользовательском контенте, а также идентификаторы устройства. И больше ничего. Причём все собираемые данные этой категории делятся на две графы – "Аналитика", куда попадают только идентификаторы, и "Функциональность приложения", куда идут контакты и контент. В Google ситуация выглядит совершенно иначе.

В качестве связанных с личностью пользователя Google Photo собирает вообще почти всё: геолокацию, пользовательские данные, данные о покупках, контакты, историю поиска, идентификаторы, финансовую информацию и многое другое. Посмотрите сами.

Фото: скриншот сайта Forbes

Обратим внимание, что в отличие от Apple у Google в ярлыках конфиденциальности кроме пунктов "Аналитика" и "Функциональность" присутствуют "Реклама разработчика и маркетинг" и "Персонализация продукта". Но почему?

Apple ставит вопрос о конфиденциальности пользователей на первое место, и это стало одним из уникальных преимуществ компании. Этому можно верить, потому что Apple – это продуктовая компания. Если вы не покупаете её устройства и услуги, она не приносит прибыли. Google же совсем другой. Он зарабатывает наибольшую часть своих денег, продавая вам доступ, показывая вам рекламу,

– пишет Доффман.

То есть Google не мог бы зарабатывать, если бы компания не собирала огромные массивы данных о пользователях. Более того, все эти разрешения в сервисах Google по умолчанию включены. "Узнайте, какие места вы посетили в феврале (марте, апреле, мае)", – заманчиво призывает Google. И если не отключить функцию слежения за местоположением, то уведомления с просьбой оценить всякие места или посмотреть, где вы были, рано или поздно вас просто доконают. Но не думайте, что, отключив в настройках сбор данных о геолокации, вы прекратите передавать эти сведения в Google. Совершено нет.

Однако если есть данные, связанные с пользователем, то должны быть и те сведения, которые ни Apple, ни Google с личностью конкретного человека не ассоциируют. Таковыми для Apple являются "данные об использовании", "диагностические данные" и "прочие данные". А для Google – только "диагностические", и всё.

Фото: скриншот сайта Forbes

В фотоприложениях Apple и Google разница между такими не связанными с пользователем данными столь же очевидна. Хотя Apple и здесь могла бы добиться большего успеха, единственные данные, которые Google не связывает с вашей личностью, – это диагностика сбоев приложений. Подумайте об этом,

– пишет в этой связи эксперт.

Это общий принцип

Аналогичная история происходит и с другими сервисами Google. Например, в браузере Safari от Apple есть функция блокировки рекламы, а в Chrome от Google работает специальный хитрый рекламный алгоритм (FLoC), который ни за что не заблокирует собственную рекламу Google, а будет ей лишь способствовать.

"Google и Facebook получают доход от цифровой рекламы, а Apple – от продажи устройств и экосистемы услуг. Математика здесь несложная, – пишет о разнице в подходах Доффман. – Если мы посмотрим на Chrome, флагманский браузер Google, то увидим ту же закономерность – слишком много собираемых данных, все они связаны с личностями людей, всё разрешено".

В статье приводится таблица с указанием, какие данные собирают различные браузеры в сравнении с Google Chrome. Верхняя часть таблицы – перечень данных, связанных с личностью человека, в нижней – перечень тех сведений, которые приложение собирает без привязки к личности. Как можно видеть, всё, что собирает Chrome, связано с пользователем.

Фото: скриншот сайта Forbes

Google подталкивает своих пользователей на устройствах Apple, как и любых других, к созданию учётных записей Google. Это означает, что у него есть средства для хранения собственной унифицированной базы данных для пользователей Apple так же, как пользователей собственной ОС Android, – сказано в статье. Доффман также пишет, что постулируемая Apple конфиденциальность сводится на нет, когда владелец, например, iPhone входит в аккаунт Google и начинает пользоваться его сервисами. Более того, Apple нет нужды собирать вообще все данные или скачивать все фотографии с телефона к себе на сервер, так как вся обработка и классификация фотографий происходит прямо на устройстве. Google же не даст вам шанса пользоваться фотоприложением, если вы не загрузите ему на сервер вообще все фотографии из телефона. Патрушев указал на попытки воздействия на Россию накануне выборов в Госдуму Этот анализ подпитывает таргетированную рекламу, программирует ваши клики, формирует профиль и позволяет Google и другим лицам классифицировать вас среди миллионов других людей при помощи искусственного интеллекта,

– указывает в статье эксперт.

Товар – это вы сами Для Google такой подход – гарантия процветания. Речь ведь не о принципе, не о способах, а о философии. Разрешил собирать данные о себе – молодец. Не разрешил? Да и не важно. Корпорация всё равно получит от тебя то, что ей нужно. Выбора на самом деле нет. Доффман привёл в пример так называемые EXIF-данные, которые Google собирает тайком. Это данные, которые встроены в файлы с фотографиями. Они содержат сведения о точном времени и месте, где был сделан снимок, об устройстве и даже настройках камеры.

Является ли этичным такой подход? Конечно, нет. Но людей, привыкших якобы к бесплатному удобству сервисов Google, это не беспокоит. Ведь удобно, когда ты съездил в отпуск, а по возвращении любезный до оторопи Google уже подсовывает тебе фотокнигу о прошедшей поездке, да ещё и всякие смешные ролики на тему создаёт. Но всё не так просто.

Если вы не платите за товар, значит, товар – это вы сами. Всё действительно очень просто,

– написал американский эксперт.

Но Google нагло пользуется тем, что люди не привыкли долго копаться в настройках или уже впали в зависимость от сервисов компании. Доффман в статье не просто ставит диагноз Google, но и призывает подумать о вседозволенности этой корпорации. Главная мысль тут такова, что бездействие автоматически посылает Google сигнал о нашем согласии на любые манипуляции с нами.

Apple в статье названа "продуктовой компанией" неслучайно. Доходы Apple – это продажа гаджетов. У Apple есть и свои процессоры, которые позволяют проделывать множество операций прямо на смартфоне, без загрузки в iCloud ("облако" Apple). А что Google? У него есть свой процессор? Нет. Ни одну из новинок Google нельзя потрогать руками, исключая разве что не слишком популярный смартфон Google Pixel. Зато реклама, торговля данными людей, маркетинг и беспринципная идеологизация вкупе с политической цензурой тут присутствуют в полной мере.

Разгромная статья о Google в Forbes – это серьёзно. Можно сказать, что общественность на Западе наконец перестаёт воздавать хвалы этой корпорации и начинает осознавать исходящую от неё угрозу. Американский истеблишмент, СМИ и регуляторы с прошлого года серьёзно озаботились монопольным положением на рынке гигантов вроде Google. Статья Доффмана – это первый взгляд не на монополию как таковую, а на философию "корпорации всемирного добра", которая на самом деле зарабатывает на людях, пользуется вседозволенностью и становится опасной для человека.