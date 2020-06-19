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Людей утягивает в Азовское море? Украинский геолог выдала предупреждение, но не учла одного
19 июня 2020, 19:00 • 121 • В мире
В период летней жары многие отправляются к воде - отдохнуть душой, понежиться в воде. Однако, предупреждает заведующая отделом природы Мариупольского краеведческого музея геолог Ольга Шакула, отдых на Азовском море грозит опасностью. Азовское море славится водоворотами - купающихся попросту может затянуть под воду. С таким мнением не согласился собеседник Царьграда из Крыма. Он подчёркивает, что заявления о сдвигах тектонических плит, что порождает т. н. "тягуны", в данном случае преувеличены.
В Азовском море отдыхающих поджидает немало опасностей. Об этом ранее заявляла заведующая отделом природы Мариупольского краеведческого музея геолог Ольга Шакула. По её словам, нередки случаи, когда на море происходят водовороты. По её мнению, передаёт "Рамблер", это вовсе не водоворот, а подвижки геологических плит. Исследователь полагает, что из-за этих процессов отдыхающих может затянуть в водяную воронку.
Само утверждение Шакулы не новое, однако детально эту версию о невероятно опасных воронках никто не разбирал. Исследовательница как минимум не учла одного для таких громких заявлений.
В частности, как рассказал Царьграду директор ГБУ "Территориальный фонд геологической информации" Крыма Искандер Османов, тектонические процессы происходят не одномоментно.
Напомним, что в Крыму с середины июня официально стартовал курортный сезон. Однако официально гостиницы и санатории до 1 июля принимают только тех туристов, которые зарегистрированы в Крыму и Севастополе. С 1 июля 2020-го возможностями полуострова смогут пользоваться туристы из всех других регионов России.
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