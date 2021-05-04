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Людей не стало, потому что кто-то набирал политические очки – Шугалей о событиях семилетней давности в Одессе
04 мая 2021, 20:45 • 35 • Украина
Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о том, как фонд помогал режиссеру Вильгельму Домке-Шульцу снимать фильм о той трагедии. Кино вышло объективным и жутким. Это подтвердил и сам Шугалей, который об ужасах знает не понаслышке.
Он более полутора лет находился в одной из самых страшных тюрем мира «Митига», где практиковались пытки. Шугалей тогда приехал в Ливию, чтобы провести социологическое исследование, в процессе которого узнал компрометирующую информацию. Социолог стал жертвой геополитических игр. Но он смог вернуться на родину и теперь помогает в этом другим россиянам, задержанным в иностранных государствах.
Жертвами политических игр стали и погибшие в Одессе люди. Вот только их уже не вернуть. Примечательно, что фильм Домке-Шульца в Европе не показали. На Украине же замалчивают реальное количество жертв.
Шугалей рассказал, что фонд помогает с лечением выжившему участнику тех событий Александру Маевскому. Он отравился продуктами горения от самодельных взрывчаток, и теперь болеет раком. По его словам, погибших в Доме профсоюзов не менее сотни, хотя говорят о 46 жертвах.
«И самое скверное, что людей не стало только потому, что кто-то на этой трагедии набирал себе политические очки…», - написал Шугалей в своем ТГ-канале.
Он напомнил и о главной миссии фонда – помогать россиянам.
«Мы поможем другим нашим соотечественникам, которые находятся в тяжелой ситуации за пределами нашей страны», — подытожил социолог.
Кстати, о его заключении в Ливии было снято два фильма, «Шугалей» и «Шугалей-2».
Там описаны события поездки социолога в эту страну и причины его задержания. Фильм во многом помог ему вернуться домой, потому что об этой истории узнали во всем мире. Киноленты вызвали серьезный общественный резонанс.
Возвращения Шугалея в Россию требовали общественники, политики, дипломаты и даже иностранные знаменитости. Увы, в Одессе людям, которые были против Майдана и прозападного курса, никто не помог.
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