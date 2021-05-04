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Людей не стало, потому что кто-то набирал политические очки – Шугалей о событиях семилетней давности в Одессе

04 мая 2021, 20:45  •  35 • Украина
С 2014 года май, увы, ассоциируется не только с весной и праздниками, но и с ужасной трагедией, которая произошла в Одессе. В 2014 году 2 мая в Доме профсоюзов людей сжигали заживо. Страшно представить, что в современном и, казалось бы, цивилизованном обществе такое возможно, но все события на Украине в тот год ужасают. Да что там, ужасает все происходящее там по сей день.


Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о том, как фонд помогал режиссеру Вильгельму Домке-Шульцу снимать фильм о той трагедии. Кино вышло объективным и жутким. Это подтвердил и сам Шугалей, который об ужасах знает не понаслышке.

Он более полутора лет находился в одной из самых страшных тюрем мира «Митига», где практиковались пытки. Шугалей тогда приехал в Ливию, чтобы провести социологическое исследование, в процессе которого узнал компрометирующую информацию. Социолог стал жертвой геополитических игр. Но он смог вернуться на родину и теперь помогает в этом другим россиянам, задержанным в иностранных государствах.

Жертвами политических игр стали и погибшие в Одессе люди. Вот только их уже не вернуть. Примечательно, что фильм Домке-Шульца в Европе не показали. На Украине же замалчивают реальное количество жертв.

Шугалей рассказал, что фонд помогает с лечением выжившему участнику тех событий Александру Маевскому. Он отравился продуктами горения от самодельных взрывчаток, и теперь болеет раком. По его словам, погибших в Доме профсоюзов не менее сотни, хотя говорят о 46 жертвах.

«И самое скверное, что людей не стало только потому, что кто-то на этой трагедии набирал себе политические очки…», - написал Шугалей в своем ТГ-канале.

Он напомнил и о главной миссии фонда – помогать россиянам.
«Мы поможем другим нашим соотечественникам, которые находятся в тяжелой ситуации за пределами нашей страны», — подытожил социолог.
Кстати, о его заключении в Ливии было снято два фильма, «Шугалей» и «Шугалей-2».

Там описаны события поездки социолога в эту страну и причины его задержания. Фильм во многом помог ему вернуться домой, потому что об этой истории узнали во всем мире. Киноленты вызвали серьезный общественный резонанс.

Возвращения Шугалея в Россию требовали общественники, политики, дипломаты и даже иностранные знаменитости. Увы, в Одессе людям, которые были против Майдана и прозападного курса, никто не помог.

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