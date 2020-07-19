Людены и блудодеи: послесловие к скандалу

В прогрессивных медиа явился громкий соблазн, такой соблазн, что впору обратиться к рукопожатной медиасреде с апостольским словом: "Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников (1Кор.5,1)".

Поскольку известия такого рода относятся к разряду "чтобы цепляло", оно и зацепило, возбудив всевозможные пересуды. И даже заставив на время позабыть борьбу с властью роковой, так что борьбоначальники даже выступили с увещеванием. Преступления-де власти многочисленны, ужасны и вопиют к небу, так не стыдно же вам в столь тяжкое время предаваться пересудам о том, кого из ваших товарищей и собратьев обуял неугомонный бес.

Сразу оговоримся, что могущество неугомонного беса, соблазняющего погрешать против седьмой заповеди, действительно велико. Любит род людской пряные коренья, причем эта любовь не знает идеологических и сословных границ. Все не святые. В предпринимательской, академической, рабоче-крестьянской, etc. среде также кое-где у нас порой творится такое, что хочется калоши надеть. Сказать, что у "МБХ медиа" явилось неслыханное блудодеяние, о котором не слышно даже у ватников, было бы несправедливо. Все черненькие, все прыгают.

Скандальность в другом.

Иные сословия и идеологии не знают столь сильного самовозвеличивания, каким отличается прогрессивный класс — совесть нации. Насвинячил купец, депутат, патриот, чиновник — ну конечно, нехорошо, но в купеческой, депутатской, etc. среде нет ничего похожего на умильное "как здорово, что мы все здесь вместе собрались", и кукушка не хвалит петуха с той приторностью, которая принята в прогрессивной среде. Равно и никакая другая среда, кроме прогрессивной, не породила сверхчеловеческого гимна, до сей поры исполняемого с подъемом и вполне искренне:



"Как вожделенно жаждет век

нащупать брешь у нас в цепочке...

Возьмемся за руки, друзья,

чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров

и слишком ненадежных истин,

не дожидаясь похвалы,

мы перья белые свои почистим.

Пока безумный наш султан

сулит дорогу нам к острогу,

возьмемся за руки, друзья,

возьмемся за руки, ей-богу".

Как это по-русски Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины? 24 мая, 12:00

Рукопожатность, люди со светлыми лицами, прогрессоры и даже людены, то есть прямо и без обиняков — сверхчеловеки, сами себя рекомендующие в этом качестве. Орден Сил Света.

В общем-то, можно считать себя кем угодно — хоть государем императором. Покуда это не приводит к тяжким эксцессам, как в случае с императором Наполеоном Соколовым, публике не должно быть дела до безобидного чудачества.

Но в случае если эксцесс все-таки случился, например сексуальный — реакция общества будет иная и худшая, нежели в случае, когда человек свинячит без претензий на принадлежность к Силам Света. Тут получается эффект бинарного заряда, удваивающий и утраивающий взрывчатую силу.

Причина в арифметическом правиле, сформулированном гр. Л. Н. Толстым, — "Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь". Поскольку люден очень много о себе думает, то и арифметический результат получается соответственным.

Проблема в том, что не утверждать свое сверхчеловеческое достоинство, выгодно отличающее его от людей простого звания, светлолицый человек не может. Без того рушится все конструкция претензий, составляющих смысл существования креативного класса. "Языцы, внемлите и покоряйтесь". А если не покоряешься, то сам дурак.

Когда человек, наделенный таким достоинством и обогащенный всеми дарами мировой культуры (по крайней мере, так утверждающий), являет себя как совершенно необогащенный павиан, публика сперва приходит в ступор, а затем относится к столь парадоксальному сословию соответственно. Речи про светлые лица и про "возьмемся за руки, друзья" воспринимаются отныне только в ироническом — чтобы не сказать сардоническом — смысле.