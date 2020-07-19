Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Главная / Аналитика

Людены и блудодеи: послесловие к скандалу

19 июля 2020, 09:00  •  184 • Аналитика
© Depositphotos / Natali Sammm
В прогрессивных медиа явился громкий соблазн, такой соблазн, что впору обратиться к рукопожатной медиасреде с апостольским словом: "Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников (1Кор.5,1)".
Поскольку известия такого рода относятся к разряду "чтобы цепляло", оно и зацепило, возбудив всевозможные пересуды. И даже заставив на время позабыть борьбу с властью роковой, так что борьбоначальники даже выступили с увещеванием. Преступления-де власти многочисленны, ужасны и вопиют к небу, так не стыдно же вам в столь тяжкое время предаваться пересудам о том, кого из ваших товарищей и собратьев обуял неугомонный бес.
Сразу оговоримся, что могущество неугомонного беса, соблазняющего погрешать против седьмой заповеди, действительно велико. Любит род людской пряные коренья, причем эта любовь не знает идеологических и сословных границ. Все не святые. В предпринимательской, академической, рабоче-крестьянской, etc. среде также кое-где у нас порой творится такое, что хочется калоши надеть. Сказать, что у "МБХ медиа" явилось неслыханное блудодеяние, о котором не слышно даже у ватников, было бы несправедливо. Все черненькие, все прыгают.
Скандальность в другом.
Иные сословия и идеологии не знают столь сильного самовозвеличивания, каким отличается прогрессивный класс — совесть нации. Насвинячил купец, депутат, патриот, чиновник — ну конечно, нехорошо, но в купеческой, депутатской, etc. среде нет ничего похожего на умильное "как здорово, что мы все здесь вместе собрались", и кукушка не хвалит петуха с той приторностью, которая принята в прогрессивной среде. Равно и никакая другая среда, кроме прогрессивной, не породила сверхчеловеческого гимна, до сей поры исполняемого с подъемом и вполне искренне:

"Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.
Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые свои почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу".
Как это по-русски
Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?
24 мая, 12:00
Рукопожатность, люди со светлыми лицами, прогрессоры и даже людены, то есть прямо и без обиняков — сверхчеловеки, сами себя рекомендующие в этом качестве. Орден Сил Света.
В общем-то, можно считать себя кем угодно — хоть государем императором. Покуда это не приводит к тяжким эксцессам, как в случае с императором Наполеоном Соколовым, публике не должно быть дела до безобидного чудачества.
Но в случае если эксцесс все-таки случился, например сексуальный — реакция общества будет иная и худшая, нежели в случае, когда человек свинячит без претензий на принадлежность к Силам Света. Тут получается эффект бинарного заряда, удваивающий и утраивающий взрывчатую силу.
Причина в арифметическом правиле, сформулированном гр. Л. Н. Толстым, — "Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь". Поскольку люден очень много о себе думает, то и арифметический результат получается соответственным.
Проблема в том, что не утверждать свое сверхчеловеческое достоинство, выгодно отличающее его от людей простого звания, светлолицый человек не может. Без того рушится все конструкция претензий, составляющих смысл существования креативного класса. "Языцы, внемлите и покоряйтесь". А если не покоряешься, то сам дурак.
Когда человек, наделенный таким достоинством и обогащенный всеми дарами мировой культуры (по крайней мере, так утверждающий), являет себя как совершенно необогащенный павиан, публика сперва приходит в ступор, а затем относится к столь парадоксальному сословию соответственно. Речи про светлые лица и про "возьмемся за руки, друзья" воспринимаются отныне только в ироническом — чтобы не сказать сардоническом — смысле.
Неумеренные претензии — их ковчег последнего завета, но после разных сверхчеловеческих подвигов эти претензии в глазах общества совсем обнуляются. "Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны". Многим все это и так было очевидно, но последнее неслыханное блудодеяние ("Никогда такого не было, и вот опять", — заметил бы В. С. Черномырдин) может оказаться той соломинкой, которая ломает хребет верблюду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
18 июля 2020, 07:00
Пожар на УДК «Бон Омм Ричард». Сварщики против ВМС США
18 июля 2020, 12:00
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
18 июля 2020, 13:00
Как ответит Россия японским претензиям на Курилы после принятия поправок: размышления
18 июля 2020, 12:00
Опасные нарративы и не та история. Эстония нашла новую российскую угрозу
19 июля 2020, 06:00
Вирусные войны. Американские сценарии биологической блокады России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.