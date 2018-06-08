«Любые военные действия под контролем»: Минобороны опровергло обвинения «Белых касок» в нанесении авиаудара по Идлибу

В Министерстве обороны РФ опровергли обвинения в адрес России о нанесении авиаудара по мирным объектам в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. По данным ведомства, сообщения организаций «Обсерватория по правам человека в Сирии» и «Белые каски» не соответствуют действительности. В указанном районе шли бои между террористами «Джабхат ан-Нусры»* и оппозиционной группировкой войск. По словам эксперта, Москва никогда не скрывала, какие операции против террористов ВКС РФ проводят на территории Сирии.

Самолёты ВКС России в четверг, 7 июня, не наносили авиаудар по населённому пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Российской Федерации.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолётом вечером 7 июня удара в районе населённого пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Как пояснили в российском Минобороны, в этом районе сирийской провинции, о котором говорилось в заявлении британских организаций, проходят боевые столкновения между боевиками и группировкой оппозиционных войск.

«По имеющейся информации, в течение прошедших суток в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и непримиримой оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар» с применением тяжёлого артиллерийского вооружения», — подчеркнули российские военные.

Напомним, что расположенная в Великобритании «Обсерватория по правам человека в Сирии» сообщила, что вечером 7 июня военные самолёты якобы принадлежащие России нанесли авиаудар по провинции Идлиб, жертвами которого стали женщины и дети.

«Военные самолёты, которые, вероятно, принадлежали России, атаковали деревню Зардана на севере провинции Идлиб», — приводит слова главы центра Рами Абдулрахмана британское издание Reuters.

По его словам, в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 44 человека, включая 11 женщин и шестерых детей. При этом число жертв может возрасти до 60 человек, поскольку пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По данным «Белых касок», погибли 18 человек и более 70 получили ранения. Ответственность за «варварское нападение» было возложено на Россию. Однако, не было предъявлено никаких доказательств ответственности российской стороны за случившееся.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что РФ пока не планирует вывод своих военных из Сирии.

«Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, близком очень от нас. Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал глава государства во время прямой линии.

«Элемент очернения»

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT указал, что данные о военных операциях в Сирии предоставляются как другим государствам, так и общественности. Он отметил, что подобным заявлениям не стоит доверять.

«Во-первых, стоит отметить, что «Белые каски» фактически признаны террористической организацией и ничего общего с миротворческой функцией они не имеют.

Подчеркну, что любая военная операция хорошо планируется и российские военные никогда не скрывают своих действий.

Об этом становится известно не только странам нашей коалиции, но и общественности. Более того, о всех наступательных операциях мы сообщаем нашим контрагентам, к числу которых относятся США. Поэтому любая информация о военных действиях РФ в том или ином районе САР становится известна всем. В связи с этим любые военные действия находятся под контролем», — пояснил эксперт.

Отметим, что западные организации, якобы ставящие перед собой цель достоверно осветить ситуацию в Сирии, были неоднократно замечены в распространении ложной информации. В этих материалах они пытались выдвинуть обвинения против России на основании недостоверных и непроверенных данных.

«В целом рассматриваем «Белые каски» как ещё один элемент масштабной информационной кампании по очернению правительства Сирии», — отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Помимо официальных лиц, своё отношение к «Белым каскам» выражал один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. По его мнению, это фейковая организация, направленная на поддержку террористов и джихадистов. При этом также стало известно о попытках журналистов завербовать британского музыканта.

Аналогичной с Уотерсом позиции также придерживается журналист Макс Блюменталь. Он подчеркнул, что «Белые каски» были созданы только для создания инфоповодов, которые играют на руку западным государствам, заинтересованным во вмешательстве в дела Сирии. Кроме того, британский священник Эндрю Эшдаун обвинил движение в использовании ребёнка для съёмок пропагандистского видео в августе 2016 года.

Между тем, в начале мая США сообщили о сворачивании финансирования неправительственной организации «Белые каски». Как сообщалось, причиной такого решения мог стать очередной случай, когда «миротворческая организация» распространяла фейковые сообщения о якобы имевшей место химатаке 7 апреля в городе Дума. Тогда они использовали кадры, на которых врачи якобы пытаются спасти взрослых и детей от последствий воздействия отравляющих веществ. При этом признаки применения химоружия не были обнаружены специалистами из России. Нашлись также участники съёмок, рассказавшие о действиях неизвестных, которые ворвались в больницу, облили всех водой и стали снимать это на камеру.

Позднее телеканал CBS со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить предоставление финансовой помощи, направленной на восстановление северо-западных районов Сирии, среди которых была и провинция Идлиб. Отмечается, что речь идёт о десятках миллионов долларов, которые выделялись различным силам в Сирии, а также на «стабилизацию местного общества» и на «поддержку независимого общества и СМИ» в регионе.

Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT подчёркивал, что ускорению процесса завершения войны в Сирийской Арабской Республике мешает «вмешательство извне».

«В ответ на успехи сирийской армии, развитие политического процесса и общее улучшение ситуации, движение в сторону стабильности наши противники стараются отодвинуть от нас победу», — пояснил Асад.

«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.