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Любые покушения на суверенитет России чреваты серьезными последствиями - Лукашевич

27 ноября 2018, 02:09  •  73 • Политика
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашекич, комментируя недавнее обострение ситуации в Керченском проливе, заявил, что Россия будет пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность нашей страны.
Россия будет жестко отвечать на любые посягательства на безопасность и суверенитет. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отметил, что провоцирование ситуации со стороны Украины ведет к серьезным конфликтам.
«Предупреждаем, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями», - цитирует РИА ФАН заявление постоянного представителя РФ при ОБСЕ.
Он также подчеркнул, что последние события в Керченском проливе указывают на искусственное «обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против России».
Ранее по ситуации высказался американский лидер Дональд Трамп. Он пояснил, что происходящее между РФ и Украиной ему «не нравится». Он отметил, что вместе с европейскими коллегами они намерены помочь в урегулировании ситуации.
«В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», - сказал президент США.

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