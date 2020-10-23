Любые деньги - только продайте: В ФРГ русскую вакцину готовы купить хоть контрабандой - инсайдер

Стало известно, что в Германии руководители ряда крупнейших компаний ищут возможности приобретения российской вакцины против коронавируса.

Об этом каналу Царьград сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь, в частности, идёт об одном крупном немецком автомобильном концерне.

Отмечается, что представители его начальства выходят на российских представителей и интересуются возможностью покупки русского препарата. При этом они допускают вариант его получения через неофициальные каналы поставок.

Собеседник Царьграда также подчёркивает, что руководство данной организации готово заплатить за вакцину практически любые деньги. По его словам, они рассчитывают привиться именно российской вакциной, поскольку не доверяют качеству почти любых других препаратов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России процедуру регистрации прошла уже вторая вакцина от COVID-19, над созданием которой работал центр "Вектор". Он добавил, что уже на подходе и третье лекарство. Отметим, первым - не только в России, но и в мире - был зарегистрирован препарат "Спутник V", разработанный специалистами НИЦ им. Гамалеи.