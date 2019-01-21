″Любят рабство, хотят царя″: Экс-президент Украины унизил русских в прямом эфире

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в прямом эфире украинского телеканала ″112″, рассуждая о гражданах России, фактически унизил русских, заявив, что они ″любят рабство, хотят царя″ и отметив, что наш народ якобы ″не любит свободу″.

Вольготно рассуждая о том, какой власти якобы добиваются в нашей стране, экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что ″Немцовых мало в России″, да и ″Макаревичей мало″. При этом бывший лидер Незалежной фактически унизил русских, заявив, что наш народ будто бы ″не любит свободу″ и любит рабство.

″Любят рабство, хотят царя, - говоря о гражданах России, заявил Ющенко в прямом эфире украинского телеканала ″112 Украина″. - Они не стремятся к демократии″.

В том же интервью Ющенко привел в пример слова, которые, по его утверждению, говорил писатель Алексей Толстой о том, что есть ″две Руси″ - ″Киевская″ и ″Русь Тайги″.

"Кажется, Алексей Толстой сказал, что есть две Руси: одна Киевская - все, что характерно для Европы, там есть. Это Русь, которая сотворила европейскую, мировую культуру, - пояснил Ющенко и добавил, что есть и другая. - А есть Русь Тайги - вот мы говорим про эту Русь″.