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Любят, не любят… Как к Владимиру Путину относятся в разных странах

06 июля 2020, 18:00  •  32 • Аналитика

Пожалуй, можно считать, что отношение россиян к лидеру их государства вполне конкретно было выражено в процессе всенародного голосования по поводу поправок к отечественной Конституции, которые с достаточными основаниями называют «путинскими». Ну а какие чувства испытывают к Владимиру Владимировичу в других странах мира? Вопрос не столь простой и очевидный, как кое-кому может показаться на первый взгляд.



Надо сказать, что социологические опросы по данному поводу организовывали агентства и институты изучения общественного мнения от Pew Research Centre до всемирно известного Gallup International. Исследования эти проводились в разные годы и, даже можно сказать, исторические периоды, а потому данные их различаются весьма сильно. Мы же попробуем, обобщив разноречивые данные, вывести некую более-менее объективную общую картину.

Начнем, пожалуй, с ближнего зарубежья, или, как его еще называют, «постсоветского пространства». Понятно, что говорить о каких-либо позитивных эмоциях, проявляемых к лидеру России со стороны жителей Грузии или, скажем, Прибалтики, было бы в корне неверно. Впрочем, тут скорее на него продуцируется общее антироссийская, а то и откровенно русофобская атмосфера, царящая там и составляющая основу официальной политики и пропаганды. А вот в Казахстане и Армении к Путину относятся прямо-таки прекрасно, причем чуть ли не все жители этих стран.

Украина – отдельная история. Согласно официальным опросам, абсолютное большинство тех, кто ее населяет, пылает к Владимиру Владимировичу смешанной со страхом ненавистью: «Вот-вот нападет!» Но тут есть свои нюансы. Во-первых, хвалить Путина в «нэзалэжной», если дело происходит не в собственной кухне при наглухо закрытых окнах, станет разве что самоубийца. А во-вторых, определенная часть украинцев затаила на главу России глубочайшую обиду как раз именно за то, что в 2014 году дело ограничилось одним только Крымом. Не пришел, не спас, не решил за них все проблемы… Впрочем, достаточно многие тамошние жители (глубоко в душе) все еще верят во Владимира Владимировича и на него надеются.

С Белоруссией тоже сложно. Белорусы вообще народ довольно скрытный и сразу понять, насколько глубоко в их сознание проник усердно создаваемый, увы, в последнее время на государственном уровне негативный образ нашей страны и ее главы, сказать сложно. Однако большинство людей там все-таки, скорее, продолжает относиться к нам вполне тепло и дружественно.

А вот где эмоции не сдерживают – так это в Сербии, где отношение к Путину доходит до обожания (как, впрочем, и к России как таковой). Теплый прием, каждый раз оказываемый ему там, является вовсе не показухой, а проявлением самых искренних чувств.

Переместимся теперь в Азию. Именно там находятся две страны, где проживает чуть ли не самое большее количество сторонников Владимира Путина, так сказать, на душу населения: Китай и Вьетнам. Во втором случае скорее сказывается давняя и прочная признательность нашей стране за громадную помощь, оказанную в лихую годину американской агрессии. В Китае же, жители которого тоже тепло относятся к нашей стране в целом, симпатизируют конкретно Владимиру Владимировичу. И дело тут в том, что жители Поднебесной видят в нем твердого, последовательного и несгибаемого государственного лидера. То есть близкого к идеалу такового в их понимании. Подобной симпатии у них в свое время удостаивался разве что Сталин. Хорошо относятся к Путину и в Индии.

В Японии и Южной Корее, как несложно догадаться, все происходит с точностью до наоборот. Путина (как, впрочем, и Россию), там, мягко говоря, недолюбливают. Корейцы – за поддержку КНДР и Китая, а японцы, помимо всего, еще и по причине застарелых территориальных претензий, по поводу которых Владимир Владимирович проявляет (в отличие от некоторых советских и российских лидеров) полнейшее неприятие. Курилы не отдает – вот и не жалуют…

Примерно так же обстоит дело и с первой европейской страной, о которой у нас пойдет речь, Финляндией. Тоже тщательно лелеемые давние обиды и четкое понимание того, что ни о каком «возврате территорий» с Путиным даже пытаться заговаривать не стоит. Результат – один из наибольших в мире уровней антипатии к нему. Впрочем, положа руку на сердце, отметим, что наш президент не может похвастаться особой любовью жителей практически ни одной из европейских стран.

Особенно скверно дело обстоит в Польше (в последнее время особо сильно «подвинувшейся рассудком» на теме русской угрозы) и почему-то в Испании. Не лучше в Великобритании и Франции. Самые позитивные чувства к российскому лидеру, несмотря на его постоянные напоминания о Великой Отечественной, испытывают немцы. Впрочем, после событий, связанных с коронавирусом, это первенство, возможно оспорят жители Италии.

Что касается Соединенных Штатов, то сейчас уже сложно сказать, какое чувство вызывает Путин у «среднего американца» — страх или попросту нелюбовь. Тамошняя пропаганда своими попытками «вылепить» из нашего президента то откровенно голливудского пошиба всесильного злодея всемирного масштаба, то слабого лидера, ведущего свою страну к краху, создала в головах жителей США изрядный когнитивный диссонанс. Популярным у граждан этого государства Владимира Путина назвать сложно. С другой стороны, его откровенных ненавистников там куда меньше, чем в той же Польше, на Украине или в далекой Иордании.

Завершить данный обзор можно разве что упоминанием простой истины о том, что любой государственный деятель должен вызывать доверие, уважение и симпатию прежде всего у жителей собственной страны.
Александр Харалужный

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