Любят геев, но не Венскую конвенцию. Россия направила протест США и Британии за радужный флаг

Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев. По его словам, действия иностранных посольств нарушают не только российское законодательство, но и положения Венской конвенции о дипломатических отношениях, передаёт "РИА Новости".

Напомним, что ранее посольство США вывесило радужный флаг в честь проходящего в тот момент ЛГБТ-прайда. Вскоре символ представителей нетрадиционной сексуальной ориентации вывесило посольство Великобритании. Таким образом, оба дипломатических представительства нарушили российский закон о запрете гей-пропаганды.

В ответ художники арт-группы "Re:ванш" спроецировали на здание американского посольства ролик, посвящённый готовящимся поправкам в Конституцию, и надпись: "Была ваша, станет наша".