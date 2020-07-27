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Любят геев, но не Венскую конвенцию. Россия направила протест США и Британии за радужный флаг

27 июля 2020, 22:05  •  90 • Политика
Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам США и Великобритании, которые вывесили на своих зданиях в Москве радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Вашингтон и Лондон любят геев, но не Венскую конвенцию.
Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев. По его словам, действия иностранных посольств нарушают не только российское законодательство, но и положения Венской конвенции о дипломатических отношениях, передаёт "РИА Новости".
Напомним, что ранее посольство США вывесило радужный флаг в честь проходящего в тот момент ЛГБТ-прайда. Вскоре символ представителей нетрадиционной сексуальной ориентации вывесило посольство Великобритании. Таким образом, оба дипломатических представительства нарушили российский закон о запрете гей-пропаганды.
В ответ художники арт-группы "Re:ванш" спроецировали на здание американского посольства ролик, посвящённый готовящимся поправкам в Конституцию, и надпись: "Была ваша, станет наша".

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