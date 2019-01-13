″Любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ″ - Пушков о задаче посла США по ″Северному потоку - 2″

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письма с угрозами от посла США в Германии Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве российского газопровода ″Северный поток - 2″. ″Любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ″, - такую основную задачу дипломата Соединенных Штатов называет Пушков.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве российского газопровода ″Северный поток - 2″, письма с угрозами санкций.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter указал на основную задачу, которая стоит перед американским дипломатом: ″Любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ″.

При этом российский сенатор отметил, что ранее это были лишь заявления с призывами к Берлину перестать поддерживать строительство газопровода. Сейчас же речь идет уже о прямых угрозах.

″От заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока - 2" США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте″, - указал Пушков.

Он отметил также, что именно в данном случае нарушают американцы, откровенно опускаясь до шантажа санкциями:

″Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ - все это по боку″.