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Любой мигрант должен уважать традиции России: Путин мягко, но чётко указал на требования русских к гостям

19 декабря 2019, 17:09  •  71 • Политика
Президент России Владимир Путин, говоря о миграционной политике и демографии, дал понять, что наша страна и дальше будет открыта приезжающим. Однако любой мигрант должен уважать традиции России. Это обязательное требование русских к гостям. В целом же мигранты - это участники развития экономики страны, напомнил Путин.
В блоке вопросов о демографическом кризисе в стране президент России Владимир Путин ответил на вопрос о решении проблем в этой сфере за счёт притока жителей из бывших советских республик. Большое количество таких приезжающих из южных республик, отметил журналист, вызывает недовольство большинства жителей страны. Задавший вопрос предположил, что, возможно, есть другие инструменты решения проблемы. Например, за счёт ослабления требований для получения гражданства страны русскими людьми из других стран мира.
"Думаю, у нас ещё много что можно сделать - это что касается миграционных потоков. А решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода - это увеличение рождаемости - естественный прирост населения - и миграция. В Канаде, например, целое министерство занимается миграцией. Но они не всех подряд принимают, а людей определённого возраста, здоровья, уровня образования. По большому счёту, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку.
Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают её, владеют русским языком. Поэтому это и легче для тех же белорусов, украинцев, молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живёт, и ещё примерно столько же приехали после трагических событий в Донбассе".
Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, продолжил президент. Что мы должны сделать? Адаптировать системы образования, открывать филиалы вузов, заниматься в школах. Тогда и люди будут чувствовать себя комфортно, и местное население будет воспринимать более спокойно, считает Путин.
"Это касается не только выходцев из Средней Азии. Это касается и внутренних мигрантов - скажем, с Северного Кавказа. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. Поэтому это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить переезжать. Экономика требует притока мигрантов. И отсутствие людей на рынке труда уже сейчас - фактор сдерживания экономического роста. Просто нужно ко всем процессам с умом подходить".

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