Любовное приложение. Ждет ли Россию тотальный контроль личной жизни? • 107 • Аналитика © Depositphotos / Vadym Drobot В Дании — стране победившего скандинавского социализма — затеяли довольно странный эксперимент над людьми. Сначала реформировали законодательство. Многие годы изнасилованием здесь традиционно считались физические действия против личности, обусловленные ее слабостью или беспомощным положением. Правозащитники всего мира пеняли Дании на такое положение дел. В УК страны не было предусмотрено возможности обвинить в изнасиловании мужчину задним числом — без каких-либо доказательств и при отсутствии реального физического принуждения. Власти страны вняли критике. В декабре прошлого года в Дании принят закон, согласно которому любой половой акт приравнивается к изнасилованию — при отсутствии "явного согласия обеих сторон". Что считать "явным согласием" — вопрос открытый. Относить ли к нему междометия? Вздохи? Является ли им неоднократно повторенное "да"? А если является, то как без аудио- и видеозаписи доказать впоследствии таковое в суде? В 2018 году такой же закон был принят в Швеции — еще одной стране скандинавского социализма — и привел к парадоксальному результату. Казалось бы, новелла должна была смягчать нравы и снижать число преступлений против личности. Ничего подобного: за 2019 год число заявлений об изнасиловании выросло в стране на 75%. Натурально, все они подавались женщинами против мужчин. Датские мужчины посмотрели на статистику в соседней стране и решили — на фиг, на фиг. Половой акт стал слишком опасным мероприятием. Тогда правительство в помощь гражданам стало рекламировать мобильное приложение Iconsent — “Я согласна" или "Я согласен". Зарегистрировавшись в приложении, обе стороны выдают согласие на вступление в интимную связь. Согласие действует в течение 24 часов. Спустя это время "карета превращается в тыкву", и все нужно обновлять. Задействовать приложение рекомендуется и женатым парам — потому что закон об изнасиловании относится и к супругам. Любопытная деталь: история "согласий" сохраняется на серверах. Разработчик уверяет, что эта информация полностью защищена. Однако в случае уголовного расследования вся история любовных связей человека будет моментально предоставлена в распоряжение правоохранительных органов. Злые инцелы в интернете еще пытаются шутить по этому поводу — мы, мол, хакнем это приложение. Или напоим "партнершу" до полусмерти, потом попросим мобильник — "поиграть в "Майнкрафт" — и нажмем кнопку "согласна". Но вообще-то это жуткая и печальная история, и ничего смешного тут нет. Мы удивляемся иногда, почему жители западных стран так много говорят в соцсетях про "цифровой концлагерь". Оттуда эта мода даже перекинулась к нам, хотя в наших пенатах и речи нет о подобном контроле. А причина в том, что население "золотого миллиарда" невротизировали до последней степени. И одним из инструментов этого стало наглое вторжение государства в самую что ни на есть интимную жизнь людей. Пандемия коронавируса только ускорила процессы. Несмотря на то что COVID-19 не передается половым путем, высокопоставленные чиновники самых разных стран Запада еще весной прошлого года стали вдруг резко высказываться о нежелательности секса вообще. В США раскрутили слоган "Ты сам — свой лучший партнер". В Европе закрыли всю индустрию платного секса, последним бастионом стал "квартал красных фонарей" в Амстердаме, его приговорили к уничтожению буквально на днях. В Великобритании во имя самоизоляции запретили встречаться неженатым влюбленным. В Канаде гражданам — в том числе и супругам — власти официально рекомендовали заниматься сексом через дырку в стене. Раньше это делали геи в общественных туалетах. Граждане нервно смеялись и, конечно, не следовали никаким предписаниям. Кстати, первым провинившимся в Англии стал Нил Фергюсон. Этот удивительный математик весной предоставил властям свои расчеты, согласно которым миллионы британцев умрут от коронавируса, если их не запереть на локдаун. А как только соотечественников закрыли по домам, он, в нарушение всех правил, пригласил к себе возлюбленную — жену своего коллеги. Скандал вышел знатный, но Фергюсону ничего не было. Осенью он вновь предъявил свои расчеты (хотя их оспаривают виднейшие эпидемиологи страны) — и британцев заперли по домам по второму разу. Однако проблема не в том, что бессмысленные предписания властей не поддаются контролю. Ужас в том, что власти лезут в постель к подведомственному населению и пытаются нагло регулировать личную жизнь граждан. И ладно при этом сами представители властей предержащих были бы образцами личной скромности. Савонарола, затеяв подобную революцию нравов во Флоренции, ни в каких опасных связях замечен не был. Жан Кальвин, устроивший пуританский террор в Женеве, вел себя вполне прилично. Робеспьер слыл образцом республиканской добродетели. Но ведь современные властелины Вселенной позволяют себе то, что хотят. Эпоха либерального террора в отношении простых людей началась еще во времена Билла Клинтона, прославившегося своими любовными похождениями на весь мир. Голубоглазый британский премьер Тони Блэр тоже отличался по части внебрачных связей. В пухлых томах уголовного дела Джеффри Эпштейна содержится сексуальный компромат едва ли не на всех сильных мира сего — да вот беда, Эпштейн как-то внезапно покончил с собой в тюрьме. Парадоксальным образом, пока традиционные гетеросексуальные отношения стигматизируются вконец, отношения иного рода занимают всю повестку дня. Трансгендеров пиарят из каждого утюга. ЛГБТ-активисты оккупируют собой все информационное пространство. В то время как скандинавским супругам предписывается заявлять согласие на секс в мобильном приложении, в США бешено рубят бабки родители Десмонда Удивительного. На сегодня пацану 13 лет — и он уже видный активист ЛГБТ, спикер по соответствующим темам и автор детской книги с картинками "Будь удивительным: История гордости". В три года Эндрю Нэполис — будущий Десмонд — пошел в детский сад, уже будучи "открытым геем". С восьми лет он танцует в женском платье по гей-клубам. В любой нормальной стране мира его мамашу давно посадили бы за сексуальную эксплуатацию ребенка. Однако в США подобная проверка со стороны властей закончилась полным одобрением всего происходящего. Десмонд продолжает зажигать на гей-парадах. Его критиков заклеймили "гомофобами" и шельмовали во всех демократических СМИ. То есть ладно бы людям навязывали воздержание во имя строительства коммунизма, борьбы с глобальным потеплением или каких-то других высоких целей. Так нет же, им предписывается забыть о нормальной личной жизни и нон-стоп любоваться какими-то труднообъяснимыми экзотическими извращениями, по любителям которых плачет карательная психиатрия. Немудрено, что у населения западных стран начинает ехать крыша. Не стоит думать, что мы можем запастись попкорном и поглядывать на все это со стороны. Движущей силой западной революции нравов являются общественники, окопавшиеся в соцсетях. Больше всего времени там проводят люди, лишенные вообще какой-нибудь личной жизни. Они подхватят любой лозунг типа MeToo, лишь бы добиться своей единственной цели — запретить любовь как таковую. Ну и не стоит забывать про административный восторг. Наши чиновники тоже любят иногда ни к селу ни к городу влезть в то, что их не касается. Вот в Ленинградской области вдруг предложили запретить быстрые свидания и другие "активности" ко Дню святого Валентина. Ну да, давайте, чего там... Надо же все — как на Западе. Или может, уже не надо? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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