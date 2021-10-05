Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Любовница Саакашвили заявила о завидующих Грузии украинцах

05 октября 2021, 21:40  •  135 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Депутат Рады призвала соотечественников экс-президента защитить его
Граждане Незалежной завидуют грузинам, поскольку у них был такой президент, как Михаил Саакашвили. С таким откровением выступила любовница беглого экс-лидера Грузии и бывшего главы Одесской ОГА депутат Верховной рады Елизавета Ясько.
Украинский парламентарий примчалась сегодня в Тбилиси, чтобы поддержать своего мужчину, который был задержан властями Республики 1 октября.
Она навестила политика в тюрьме в Рустави, сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия".
"Мы очень завидуем на Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили", – сказала пани Ясько.
По ее утверждению, украинцы очень ценят поддержку, которую Михаил Николозович сейчас получает. Сам арест представительница фракции "Слуга народа" назвала незаконным.

Одновременно соратница президента Украины Владимира Зеленского отказалась отвечать на вопросы о том, как Саакашвили оказался на территории Грузии. Зато призвала грузинов выступить в защиту бывшего лидера нации за его политические заслуги перед народом.
Накануне стало известно, что Саакашвили пробрался на родину морем в продуктовом контейнере с зеленью из Одесской области. Он прибыл в порт Поти, а оттуда через Батуми доехал до Тбилиси. Здесь его прятал на своей квартире водитель-дальнобойщик, который позже также был арестован.

Сегодня же в медиа разошлись видеокадры задержания силовиками самого Саакашвили. Судя по картинке, перед тем, как на него надели наручники, Николозович употреблял водочку, закусывая хинкали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
05 октября 2021, 15:50
Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро
05 октября 2021, 16:25
Киев определился с планами прямых закупок газа у Москвы
05 октября 2021, 10:35
Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2021, 15:45
Байрактары уже бомбят Донбасс, генерал ВСУ это подтвердил
30 сентября 2021, 14:40
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
30 сентября 2021, 16:30
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.