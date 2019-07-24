Любовная афера и "пинок" от жены: Журналисты раскрыли неприглядную сторону жизни Бориса Джонсона

Напомним, что экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал недавно новым главой Консервативной партии. На этом посту он сменил Терезу Мэй, которая предпочла уйти, не справившись с процессом выхода страны из Евросоюза.

Журналисты DW в материале, посвящённом политической (и не только) карьере Джонсона, вспомнили о сомнительных моментах в ней. Так, в британской жёлтой прессе политика называют ловеласом: якобы он и сам не скрывает своей любви к "красивым и умным" женщинам.

Издание напоминает, что ещё в 2001 году Джонсон впервые был избран депутатом палаты общин от графства Оксфордшир. В 2004 году он уже входит в теневое правительство консерваторов, будучи назначен на пост министра культуры. Но тут и случилась некая любовная афера с коллегой. После того как связь открылась, покинуть пришлось не только должность. Законная супруга выставила изменника из дома.

Тем не менее Джонсон продолжил восхождение на политический олимп. Вскоре он проявил себя в Лондоне, два срока пробыв мэром города и в итоге "дослужившись" до нынешнего положения.