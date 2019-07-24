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Любовная афера и "пинок" от жены: Журналисты раскрыли неприглядную сторону жизни Бориса Джонсона
24 июля 2019, 04:24 • 57 • Политика
Журналисты раскрыли неожиданную и неприглядную сторону новоизбранного главы тори Бориса Джонсона. Оказалось, за его плечами уже есть инциденты, оставившие серьёзные пятна на политической карьере, - к примеру, любовная афера с коллегой и последовавший за этим "пинок" от законной жены.
Напомним, что экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал недавно новым главой Консервативной партии. На этом посту он сменил Терезу Мэй, которая предпочла уйти, не справившись с процессом выхода страны из Евросоюза.
Журналисты DW в материале, посвящённом политической (и не только) карьере Джонсона, вспомнили о сомнительных моментах в ней. Так, в британской жёлтой прессе политика называют ловеласом: якобы он и сам не скрывает своей любви к "красивым и умным" женщинам.
Издание напоминает, что ещё в 2001 году Джонсон впервые был избран депутатом палаты общин от графства Оксфордшир. В 2004 году он уже входит в теневое правительство консерваторов, будучи назначен на пост министра культуры. Но тут и случилась некая любовная афера с коллегой. После того как связь открылась, покинуть пришлось не только должность. Законная супруга выставила изменника из дома.
Тем не менее Джонсон продолжил восхождение на политический олимп. Вскоре он проявил себя в Лондоне, два срока пробыв мэром города и в итоге "дослужившись" до нынешнего положения.
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