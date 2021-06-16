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Любови Соболь грозит статья? Политолог указал на мошенничество с донатами

16 июня 2021, 01:50  •  45 • Политика
Любовь Соболь отказалась выдвигаться на выборы в Госдуму, хотя собирала на это деньги со своих сторонников. Политолог Сергей Карнаухов считает, что речь идёт о самом настоящем мошенничестве.
Соратница Алексея Навального и "юристка" Любовь Соболь объявила об остановке своей "избирательной кампании", на которую собирала донаты со своих сторонников. Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов считает, что возможно, речь идёт о мошенническом сборе средств.
Он пояснил, что ситуация с Любовью Соболь очень похожа на ту, что произошла с экс-координатором московского штаба Навального* Олегом Степановым. И в том и в другом случае так называемые кандидаты собирали с людей деньги на "избирательную кампанию", хотя отчётливо осознавали, что не могут избираться и быть избранными.
Это означает, что они фактически совершили мошеннические действия по сбору денег путём злоупотребления либо обмана тех лиц, которые предоставляли им донаты,
- указал Сергей Карнаухов в беседе с Nation News.
В этой связи политолог считает, что правоохранительным органам следует заняться расследованием данной ситуации и возбудить уголовное дело по соответствующей статье. Эксперт уточнил, что для возбуждения таких дел не требуется заявление.
* Штабы Навального - структурное подразделение ФБК, НКО, включенного в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признанного в России экстремистским и запрещённым на территории страны.

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