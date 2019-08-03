|
Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси
03 августа 2019, 17:54 • 128 • Политика
Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая стала одним из лидеров массовых беспорядков в Москве, задержали при попытке уехать на такси вместе с ближайшими сподвижниками. Полицейские сослались на статью о нарушении порядка организации митингов.
Сторонницу Навального Любовь Соболь задержали буквально за несколько минут до старта незарегистрированной протестной акции в Москве. Она пыталась уехать на такси на Бульварное кольцо.
Полицейские объяснили, что она подозревается в нарушении установленного порядка проведения массовых акций.
Тем временем в столице начался дождь, и сторонники Соболь и прочих незарегистрированных кандидатов вместо "мирных гуляний" предпочитают прятаться в подземных переходах и автобусных остановках. В телеграм-чате "Протестная Москва" уже объявили, что "кто не мокнет, тот москаль".
Фото: телеграм/Протестная Москва
Подпишитесь на нас
Загрузка...
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2019, 02:54
|
01 августа 2019, 16:54
|
30 июля 2019, 16:24
|
02 августа 2019, 02:54
|
30 июля 2019, 06:39
|
03 августа 2019, 03:09
|
01 августа 2019, 04:09