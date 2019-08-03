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Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси

03 августа 2019, 17:54  •  128 • Политика
Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая стала одним из лидеров массовых беспорядков в Москве, задержали при попытке уехать на такси вместе с ближайшими сподвижниками. Полицейские сослались на статью о нарушении порядка организации митингов.
Сторонницу Навального Любовь Соболь задержали буквально за несколько минут до старта незарегистрированной протестной акции в Москве. Она пыталась уехать на такси на Бульварное кольцо.
Полицейские объяснили, что она подозревается в нарушении установленного порядка проведения массовых акций.
Задержали Соболь. Максимум штраф. Так как у Соболь маленький ребёнок. pic.twitter.com/bydlNUE5XO
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 3, 2019
Тем временем в столице начался дождь, и сторонники Соболь и прочих незарегистрированных кандидатов вместо "мирных гуляний" предпочитают прятаться в подземных переходах и автобусных остановках. В телеграм-чате "Протестная Москва" уже объявили, что "кто не мокнет, тот москаль".
Фото: телеграм/Протестная Москва

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