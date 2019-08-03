Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси

Сторонницу Навального Любовь Соболь задержали буквально за несколько минут до старта незарегистрированной протестной акции в Москве. Она пыталась уехать на такси на Бульварное кольцо.

Полицейские объяснили, что она подозревается в нарушении установленного порядка проведения массовых акций.

Задержали Соболь. Максимум штраф. Так как у Соболь маленький ребёнок. pic.twitter.com/bydlNUE5XO — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 3, 2019

Тем временем в столице начался дождь, и сторонники Соболь и прочих незарегистрированных кандидатов вместо "мирных гуляний" предпочитают прятаться в подземных переходах и автобусных остановках. В телеграм-чате "Протестная Москва" уже объявили, что "кто не мокнет, тот москаль".

Фото: телеграм/Протестная Москва