Любовь Соболь требуют снять с выборов за фальсификацию подписей в свою пользу

Независимый журналист Леся Рябцева высказалась с критикой в адрес Алексея Навального и в целом команды так называемого оппозиционного политика в части кампании Любови Соболь. Рябцева, как пишет "Политэксперт", полагает, что Соболь должны снять с выборов в Мосгордуму из-за "скандальной истории с фальсификацией подписей избирателей".

Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов подозревают сразу троих людей в фальсификации подписей в пользу Соболь. Все они были задержаны, а чуть раньше было опубликовано видео из квартиры, которую приспособили под "фабрику рисовки" подписей.

"Я считаю, что по полной справедливости сторонники Навального должны требовать от Любови Соболь сняться с выборов, так как вчера они это требовали от Митрохина", - цитируют Рябцеву журналисты.

Пока решение о снятии с выборов не последовало. С другой стороны, как пишет информационное агентство "Политика сегодня", подписи та же группа якобы подделывала и в пользу кандидата от "Яблока" Сергея Митрохина. Сами он, по словам журналистов, уже опроверг вбросы за себя.

Как пишет Ура.ру, документы подделывали в обычной жилой квартире в Пресненском районе Москвы. Из ролика, распространяемого в Сети, ясно, что полиция наведалась в квартиру по просьбе мужчины, который снимал видео. По словам автора ролика, квартиру сдал его друг, а поведение находившихся там мужчин показалось ему подозрительным. Как напоминает телеканал 360, Любовь Соболь уже попадала в скандал в журналистской среде. После ее действий, нацеленных на редактора RT Маргариту Симоньян, последовала критика от журналистов. Соболь подкараулила Симоньян у дверей редакции "Эха Москвы". После редактор RT сообщила, что ей понадобилась госпитализация - возникла угроза выкидыша.

Надо сказать, отношение тех же либералов к команде Навального ухудшилось после того, как они атаковали еще одного кандидата на выборах в Мосгордуму - Нюту Федермессер. News.ru писали, что основательница Фонда поддержки хосписов "Вера" решила не бороться за кресло московского депутата как раз после травли. Лера Бокашева в колонке для "Вечерней Москвы" подчеркивала, что люди за Федермессер "проголосовали бы двумя руками", однако последовал отказ от выборной кампании. А затем Соболь, "сожрав" реального конкурента недостойными методами", еще и "переобулась в прыжке", а затем "отправилась искать новую жертву".