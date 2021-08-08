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Любовь Соболь сбежала из России, заявил полковник Трифонов

08 августа 2021, 14:10  •  167 • Политика
Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, пишет полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём Telegram-канале.
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём Telegram-канале сообщил, что Любовь Соболь вчера покинула Россию и улетела в Стамбул.
По его словам, соратница блогера Алексея Навального "точно не будет возвращаться", так как уже нарушила решение суда по "санитарному делу".
"За такой побег ей грозит реальный срок, поэтому она будет отсиживаться в заграничном комфорте до победного – не будет же она, как Навальный, возвращаться, чтобы сесть прямиком в камеру", - предположил Трифонов.
Он добавил, что "навальнисты" вообще кроме "крыс", ни с кем не ассоциируются.
Ранее Преображенский суд Москвы признал виновной Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за несанкционированной январской акции протеста. Соратницу блогера Алексея Навального приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

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