Любовь Соболь сбежала из России, заявил полковник Трифонов

Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, пишет полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём Telegram-канале.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своём Telegram-канале сообщил, что Любовь Соболь вчера покинула Россию и улетела в Стамбул.

По его словам, соратница блогера Алексея Навального "точно не будет возвращаться", так как уже нарушила решение суда по "санитарному делу".

"За такой побег ей грозит реальный срок, поэтому она будет отсиживаться в заграничном комфорте до победного – не будет же она, как Навальный, возвращаться, чтобы сесть прямиком в камеру", - предположил Трифонов.

Он добавил, что "навальнисты" вообще кроме "крыс", ни с кем не ассоциируются.

Ранее Преображенский суд Москвы признал виновной Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за несанкционированной январской акции протеста. Соратницу блогера Алексея Навального приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.