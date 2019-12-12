Любовь Соболь сама себя скопировала

Известная активистка несистемной оппозиции Любовь Соболь вызвала оживление в соцсетях своим выступлением для одной из программ на Ютуб-канале. Вернее, двумя выступлениями. От 19 ноября и 3 декабря. Госпожа Соболь практически синхронно говорит в этих двух роликах одно и тоже. Теми же заученными фразами, синхронно использует одни и те же интонации, и даже жестикуляция в некоторых моментах совпадает до степени повторения. Даже рот открывает одинаково, отчего звуки совпадают до степени смешения. Так, что кажется, что это выступление стерео не только в аудиоверсии, но и в видео.

- Иностранное вмешательство… агенты… попытки повлиять… смотрите, смотрите… это народ, - говорит она в самом начале ролика.

- Но на самом деле люди выходят на улицы не из-за того, что кто-то из иностранного СМИ написал про протесты, а потому, что у людей есть вопросы, - эхом вторит она себе же, одинаково складывая пальчики чуть ли не как «а ля Шурыгина». – И власть в такой ситуации должна отвечать на вопросы.

Там много таких моментов. Иногда один ролик приостанавливается, иногда другой, потому что в этот момент ее речь отличается от соседствующей записи. Но в целом все напоминает детскую задачку на развитие внимательности «Найдите 10 отличий в двух картинках». Ага, в одном ролике платье красное, в другом верх черный и, похоже, футболка. Тут в цепочке на шее, а здесь без оной, и прическа - в ноябре волосы стянуты в пучок, а в декабре волосы свободно распущены. Все, нет больше отличий. Даже поза и очередность употребления ключевых слов одинаковы.

Народ веселится, гадая, что это. Может быть, два дубля с репетицией? Да нет, вышло в эфир в разные дни. Популярный блогер Максим Кононенко саркастически заметил: «Новые песни пишут те, у кого старые плохие». Некоторые вспоминают, что Леонид Ильич Брежнев в последние годы жизни тоже читал все, что ему подсовывали, не вникая в суть, и упрекают спичрайтеров Соболь в скудной фантазии. Но есть и иная палитра мнений.

- Матрица в действии, - предполагают одни.

- Любу клонировали, - считают другие. – Клоны разошлись в разные стороны и не встретились пока.

- Машина времени, - предполагают третьи. – Люба из будущего и Соболь настоящего. Главное, чтобы они не встретились, а то пространственно-временной континуум будет нарушен, и Вселенную ждет смерть. Господь дал жизнь всему сущему, а Соболь ее прекратит.

- Параллельные миры существуют? – задаются вопросом еще одни теоретики, начитавшиеся фэнтези и фантастики.

- Это жесткая пропаганда в стиле Геббельса и нейролингвистическое программирование – НЛП, - настаивают апологеты «теории заговора». - Так гипнотизируют, зомбируют и программируют зрителей на определенное поведение, когда прозвучит кодовая фраза. Запись на подкорку аудитории.

Насчет НЛП с гипнозом, может, и хотелось бы согласиться, но слабовата Люба для гипнотизерши, хоть и пассы делает совсем, как Алан Чумак. Все время отвлекаешься, смотря на нее, на какие-то второстепенные детали.

Господа-товарищи, вот лично мне кажется, что все гораздо проще. И я более солидарен здесь с господином Кононенко. Это просто театр. Актеры не меняют в пьесах слов, написанных драматургом. Геннадий Хазанов или Аркадий Райкин могли по своему работать с текстами, который им приносили авторы эстрадных миниатюр, но утвердив его, текст уже не меняли. Так, легкая импровизация, а, в основном, работа лицом жестами, лицом, интонациями. Извините, что я сравнил Божий дар с, в данном случае, яичницей.

Это роль, исполнение миниатюры, написанного текста. Никто же не поет вместо там «розовые розы Светке Соколовой» что-то типа «оранжевые георгины Людмиле Петровне Сергеевой» или вместо «яблоки на снегу» про «арбузы в Антарктиде». Так и тут. Более того, если вы поднимите записи времен летних хождений по бульварам в российской столице, то рискуете сделать еще одно открытие – о чем бы ни спрашивали госпожу Соболь, оказавшуюся тогда в центре внимания очень многих СМИ (звездный час, можно сказать, пробил тогда), она всегда говорила одно и то же.

Просто роль. В исполнении, про которое один известный театральный деятель наверняка бы сказал: «Не верю».