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Любовь России к искусству посягает на безопасность США - американский Сенат
30 июля 2020, 01:05 • 73 • Политика
Граждане России обходят американские санкции за счёт покупки предметов искусства в США, гласит расследование американского Сената. "Это прямое посягательство на финансовую безопасность США", - таков вывод сенаторов США.
Любовь граждан России к американскому искусству посягает на финансовую безопасность США. Об этом говорится в докладе по итогам двухпартийного расследования Сената США.
Сообщается, что граждане России, на которых были наложены персональные санкции США, научились их обходить. Они делают это при помощи американского рынка предметов искусства.
В докладе подкомитета Сената было сделано восемь рекомендаций по усилению политики, направленной на пресечение уклонения от санкций. Это включало в себя то, что Конгресс должен внести поправки в Закон о банковской тайне, включив в него правила для художественных домов и дорогостоящих произведений искусства, пишет американское издание The Hill.
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