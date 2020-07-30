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Любовь России к искусству посягает на безопасность США - американский Сенат

30 июля 2020, 01:05  •  73 • Политика
Граждане России обходят американские санкции за счёт покупки предметов искусства в США, гласит расследование американского Сената. "Это прямое посягательство на финансовую безопасность США", - таков вывод сенаторов США.
Любовь граждан России к американскому искусству посягает на финансовую безопасность США. Об этом говорится в докладе по итогам двухпартийного расследования Сената США.
Сообщается, что граждане России, на которых были наложены персональные санкции США, научились их обходить. Они делают это при помощи американского рынка предметов искусства.
"Это прямое посягательство на финансовую безопасность США", - говорится в отчёте.
В докладе подкомитета Сената было сделано восемь рекомендаций по усилению политики, направленной на пресечение уклонения от санкций. Это включало в себя то, что Конгресс должен внести поправки в Закон о банковской тайне, включив в него правила для художественных домов и дорогостоящих произведений искусства, пишет американское издание The Hill.

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