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Любовь к штрафам, а не к детям: Кому выгодна обязательная вакцинация. Мнение Машковой-Благих

01 июня 2020, 20:55  •  93 • Политика
В эфире Царьграда Александра Машкова-Благих говорила о рисках обязательной вакцинации, привязанной к системе образования в России. Она подчеркнула, что сегодня чиновники показывают скорее любовь к штрафам, а не к детям.
Руководитель акции "Иммунный ответ" Александра Машкова-Благих в эфире программы "Царьград. Главное" говорила о проблеме инициативы обязательной вакцинации в России для детей. Ранее в Совете Федерации предположили, что стране необходимо обязательное требование запретить посещать образовательные учреждения всем детям без прививки. Александра Машкова-Благих полагает, что подобное - просто диверсия.
"Если мы посмотрим поближе, то обнаружим, что у всех этих законодательных инициатив есть имя, фамилия и отчество. И это, в общем-то, одни и те же люди, которые из года в год, не мытьём, так катаньем, одно и то же нам всем предлагают. Почему это диверсия? Подобные инициативы подрывают доверие к Минздраву, государству. И, на мой взгляд, от лица государственных лиц подобные инициативы звучать просто не могут. И у меня встаёт вопрос, кто раскачивает народ? Я убеждена, что подобные инициативы двигает группа фармкомпаний, и я бы хотела, чтобы более серьёзные люди пригляделись к подобным инициативам", - подчеркнула гостья Царьграда.
Привязка вакцинации к системе образования в жёстком ключе - это ещё один удар по сфере, и без того не лучшим образом себя чувствующей. Сегодня система образования страдает из-за вынужденного дистанцирования детей и педагогов. А теперь ещё и требование ставить уколы всем без исключения, напомнила Александра Машкова-Благих.
"Мы за два с половиной дня собрали более 115 тысяч подписей граждан, не согласных с этой инициативой Совета Федерации, и по имеющейся информации они откладывают эту инициативу. Но у нас есть опасения, что эти инициативы будут всплывать и дальше", - сказала эксперт.
Кроме того, Александра Машкова-Благих добавила, что споры о расширении национального календаря прививок не имеют отношения к здоровью наших детей. Скорее, это бизнес.
"Потому что ряд вакцин, предлагаемых в этот календарь, во всём мире уже участвовали в скандалах, связанных с угрозой жизни и здоровью детей", - добавила гостья, подчеркнув, что наши чиновники сегодня показывают скорее любовь к штрафам, а не к подрастающему поколению.

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