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Любовь к деньгам победила: Ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве
03 июля 2019, 17:39 • 97 • Политика
Назвавшая Россию агрессором, а Путина врагом грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на обещание не выступать в России.
Грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на недавние заявления о том, что России - это агрессор, а президент Владимир Путин - ее враг. В графике гастролей артистки по-прежнему значится выступление в московском Vegas City Hall, а на сайте можно купить на него билеты.
Речь идет о концерте 27 марта 2020 года. Цена за билет начинается от 900 рублей и заканчивается 9 тысячами. Организаторы концерта подтвердили, что билеты на выступление артистки продаются и предложили забронировать их, пока они еще остались, пишет ФАН.
Ранее Нино Катамадзе публично поддержала антироссийские беспорядки в столице Грузии, которые бушевали несколько дней. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и пытались штурмом взять здание парламента Грузии. За беспорядками стояла партия грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, который в 2008 году отдал приказ о начале войны с Южной Осетией.
Грузинская певица Катамадзе, уже 11 лет выступающая в России, написала в Facebook, что поддерживает участников беспорядков и тоже считает Россию агрессором, а президента Путина - врагом. Также она пообещала, что больше не будет выступать в России.
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