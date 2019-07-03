Любовь к деньгам победила: Ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на недавние заявления о том, что России - это агрессор, а президент Владимир Путин - ее враг. В графике гастролей артистки по-прежнему значится выступление в московском Vegas City Hall, а на сайте можно купить на него билеты.

Речь идет о концерте 27 марта 2020 года. Цена за билет начинается от 900 рублей и заканчивается 9 тысячами. Организаторы концерта подтвердили, что билеты на выступление артистки продаются и предложили забронировать их, пока они еще остались, пишет ФАН.

Ранее Нино Катамадзе публично поддержала антироссийские беспорядки в столице Грузии, которые бушевали несколько дней. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и пытались штурмом взять здание парламента Грузии. За беспорядками стояла партия грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, который в 2008 году отдал приказ о начале войны с Южной Осетией.

Грузинская певица Катамадзе, уже 11 лет выступающая в России, написала в Facebook, что поддерживает участников беспорядков и тоже считает Россию агрессором, а президента Путина - врагом. Также она пообещала, что больше не будет выступать в России.