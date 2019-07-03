Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Крайний срок - до 1 октября 2019 года": Путин приказал увеличить выпл...
Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского
«Подтопленным остаётся 31 посёлок»: как в Иркутской области ликвидируют последст...
«Проведёт детальный анализ»: Госавтоинспекция создаст рабочую группу для возможн...
Главная / Политика

Любовь к деньгам победила: Ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве

03 июля 2019, 17:39  •  97 • Политика
Назвавшая Россию агрессором, а Путина врагом грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на обещание не выступать в России.
Грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на недавние заявления о том, что России - это агрессор, а президент Владимир Путин - ее враг. В графике гастролей артистки по-прежнему значится выступление в московском Vegas City Hall, а на сайте можно купить на него билеты.
Речь идет о концерте 27 марта 2020 года. Цена за билет начинается от 900 рублей и заканчивается 9 тысячами. Организаторы концерта подтвердили, что билеты на выступление артистки продаются и предложили забронировать их, пока они еще остались, пишет ФАН.
Ранее Нино Катамадзе публично поддержала антироссийские беспорядки в столице Грузии, которые бушевали несколько дней. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и пытались штурмом взять здание парламента Грузии. За беспорядками стояла партия грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, который в 2008 году отдал приказ о начале войны с Южной Осетией.
Грузинская певица Катамадзе, уже 11 лет выступающая в России, написала в Facebook, что поддерживает участников беспорядков и тоже считает Россию агрессором, а президента Путина - врагом. Также она пообещала, что больше не будет выступать в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 18:54
Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя
03 июля 2019, 17:39
Любовь к деньгам победила: Ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве
02 июля 2019, 22:09
Путин поручил МВД внести предложения по упрощенной выдаче гражданства РФ украинцам
02 июля 2019, 22:09
Срыв здесь неуместен: правительство упорядочит торги по нацпроектам
02 июля 2019, 23:24
Ирландия будет нормализовывать отношения России с ЕС
03 июля 2019, 12:24
Песков подтвердил, что Путин в Осаке обсуждал с премьером Нидерландов тему крушения MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-прези...
03 июля 2019, 07:54
Трагедия на секретной подлодке и новые требования Лукашенко (Telegram.Обзор)
03 июля 2019, 01:24
"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников"...
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
27 июня 2019, 20:09
Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.