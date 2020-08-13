Он не хотел ложиться в могилу. Завещал кремировать тело, а прах развеять над Ла-Маншем. Сыновья так и сделали. 13 августа 1946 года умер английский писатель-фантаст Герберт Уэллс.

Любовь и фантастика: что наобещал России Герберт Уэллс? 03:00

Уэллс первым предсказал лазерный луч, бактериологическое оружие и бомбу на основе расщепления атома. А еще – питательные смеси, вводимые в кровь, и открытие четырехмерности пространства. Описал полет на Луну, телепередачу с Марса – ошибался только в одном: не видел перспектив у гражданской авиации. Пророчил Уэллс и будущее России.

Проверка пророчества

В 1901 году вышла книга Уэллса "Предвидения". Она сразу стала бестселлером: через год ее читали на десятке языков. В ней рассказывалось о том, что произойдет в XX веке. Русский читатель узнал: Россия распадется на две части, будет все дальше отставать от западных стран, но при этом получит "политическое господство над Китаем". И еще Уэллсу показалось, что Одесса превратится в "русский Чикаго", а Петербург зачахнет, "несмотря на великолепную архитектуру". Россия его сильно интриговала. Особенно после того, как в 1905-м он подружился в Европе с Максимом Горьким. Вдобавок у лондонского приятеля Уэллса появилась русская жена, а у ее родни было имение в Новгородской области. Герберта позвали погостить, и в 1914-м писатель решил посмотреть: что это за страна, которой он уже так много всего напророчил. Приехал еще и еще раз: в 1920-м и в 1934-м. И не только для того, чтобы отбить у Горького его очередную любовницу.

© РИА Новости / У. Хамфриес Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года

В постели с Россией

В первой поездке большим впечатлением стал спектакль в Московском художественном театре. "Алмаз", – сказал Уэллс об МХТ. Во второй его поразила встреча с Лениным, в третьей – со Сталиным. С Лениным Уэллс не сошелся во взглядах, назвал его "кремлевским мечтателем". Сталиным был очарован: "Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного!" Интерес Уэллса к Советской России и ее политическим лидерам историк фантастики и публицист Дмитрий Байкалов объясняет так:

"Произведения Уэллса гораздо более социальны, чем бред фантастов типа Жюля Верна. Уэллс заглядывал в будущее социума, его интересовали социальные эксперименты. В молодой Советской республике и вождях типа Ленина он видел новую социальную схему и, возможно, считал ее более-менее приемлемой. Что касается Сталина, то к нему у многих было хорошее отношение. Мало кто знал о том, что происходило в СССР".

© РИА Новости / РИА Новости Кадр из документального фильма "Друг Горького - Андреева". Студия Леннаучфильм (ЛНФ), 1966 г.

Россия была "под боком" Герберта Уэллса до последнего дня. В 1933-м его гражданской женой стала Мария Закревская. Их роман возник в 1920-м. Уэллс приехал в Москву, жил у Горького, тот познакомил гостя со своим секретарем и одновременно возлюбленной. Некоторое время она любила обоих, но после разрыва с Горьким перебралась к Герберту. 13 лет Мария была ему верна и в момент смерти Уэллса закрыла своей рукой его глаза.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik