Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Главная / Аналитика

Любовь и фантастика: что наобещал России Герберт Уэллс?

13 августа 2020, 04:55  •  73 • Аналитика
© Фото : Public Domain
Он не хотел ложиться в могилу. Завещал кремировать тело, а прах развеять над Ла-Маншем. Сыновья так и сделали. 13 августа 1946 года умер английский писатель-фантаст Герберт Уэллс.
Любовь и фантастика: что наобещал России Герберт Уэллс?
03:00
Уэллс первым предсказал лазерный луч, бактериологическое оружие и бомбу на основе расщепления атома. А еще – питательные смеси, вводимые в кровь, и открытие четырехмерности пространства. Описал полет на Луну, телепередачу с Марса – ошибался только в одном: не видел перспектив у гражданской авиации. Пророчил Уэллс и будущее России.
Проверка пророчества
В 1901 году вышла книга Уэллса "Предвидения". Она сразу стала бестселлером: через год ее читали на десятке языков. В ней рассказывалось о том, что произойдет в XX веке. Русский читатель узнал: Россия распадется на две части, будет все дальше отставать от западных стран, но при этом получит "политическое господство над Китаем". И еще Уэллсу показалось, что Одесса превратится в "русский Чикаго", а Петербург зачахнет, "несмотря на великолепную архитектуру". Россия его сильно интриговала. Особенно после того, как в 1905-м он подружился в Европе с Максимом Горьким. Вдобавок у лондонского приятеля Уэллса появилась русская жена, а у ее родни было имение в Новгородской области. Герберта позвали погостить, и в 1914-м писатель решил посмотреть: что это за страна, которой он уже так много всего напророчил. Приехал еще и еще раз: в 1920-м и в 1934-м. И не только для того, чтобы отбить у Горького его очередную любовницу.
© РИА Новости / У. Хамфриес
Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
В постели с Россией
В первой поездке большим впечатлением стал спектакль в Московском художественном театре. "Алмаз", – сказал Уэллс об МХТ. Во второй его поразила встреча с Лениным, в третьей – со Сталиным. С Лениным Уэллс не сошелся во взглядах, назвал его "кремлевским мечтателем". Сталиным был очарован: "Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного!" Интерес Уэллса к Советской России и ее политическим лидерам историк фантастики и публицист Дмитрий Байкалов объясняет так:
"Произведения Уэллса гораздо более социальны, чем бред фантастов типа Жюля Верна. Уэллс заглядывал в будущее социума, его интересовали социальные эксперименты. В молодой Советской республике и вождях типа Ленина он видел новую социальную схему и, возможно, считал ее более-менее приемлемой. Что касается Сталина, то к нему у многих было хорошее отношение. Мало кто знал о том, что происходило в СССР".
© РИА Новости / РИА Новости
Кадр из документального фильма "Друг Горького - Андреева". Студия Леннаучфильм (ЛНФ), 1966 г.
Россия была "под боком" Герберта Уэллса до последнего дня. В 1933-м его гражданской женой стала Мария Закревская. Их роман возник в 1920-м. Уэллс приехал в Москву, жил у Горького, тот познакомил гостя со своим секретарем и одновременно возлюбленной. Некоторое время она любила обоих, но после разрыва с Горьким перебралась к Герберту. 13 лет Мария была ему верна и в момент смерти Уэллса закрыла своей рукой его глаза.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 14:25
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
12 августа 2020, 17:00
Кому война, а кому мать родна. Как в Германии видят ситуацию в Белоруссии
12 августа 2020, 17:00
Вперед в тыл. Американских военных призвали поскорее убираться из Европы
12 августа 2020, 07:50
"Медведь на велосипеде". Политолог о новом всплеске "русской темы" в США
12 августа 2020, 07:50
Проспаться и оклематься: нужны ли вытрезвители?
11 августа 2020, 13:30
Китай умело разыгрывает карту Ирана
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 00:20
Киев сочинил план "возвращения" Крыма и Донбасса
13 августа 2020, 00:20
На белорусском канале показали кающуюся молодежь после протестов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
07 августа 2020, 20:35
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко раскрыл эксперт
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
09 августа 2020, 15:40
Война против России официально началась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.