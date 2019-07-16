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Любовь до гроба: Поклонник зарезал звезду соцсетей и сразу выложил фото в Instagram

16 июля 2019, 17:39  •  16 • В мире
Поклонник инстаграм-блогерши убил ее и опубликовал фото в соцсети. До этого они общались исключительно онлайн, но молодому человеку этого показалось мало, и он выследил девушку, когда она ехала на концерт в Нью-Йорк.
В США обезумевший поклонник известную убил Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс, а затем опубликовал в соцсети её фотографии. Подробности резонансного преступления сообщает New York Post.
В убийстве девушки обвиняется 21-летний Брэндон Кларк, общавшийся с девушкой в интернете. По версии следствия, молодой человек поссорился с Instagram-селебрити и перерезал ей горло ножом. После этого он выложил фото девушки в микроблоге для её поклонников.
Когда к нему домой нагрянула полиция, парень попытался свести счёты с жизнью, но правоохранители не дали ему этого сделать. Сейчас он находится в больнице, молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.
Стоит отметить, что преступник и его жертва общались друг с другом только в интернете. Убийца выследил Instagram-блогершу, когда она ехала на концерт в Нью-Йорк.

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