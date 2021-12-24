|
Любовь – это отнести жену в военкомат? На Украине высмеяли инициативу мобилизовать женщин
24 декабря 2021, 18:45 • 204 • Политика
ВСУ обязали всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкомат в 2022 году. Украинцы отреагировали на "женский призыв" волной мемов.
На Украине женщин в возрасте от 18 до 60 лет обязали явиться в военкомат, встать на воинский учёт и пройти медкомиссию. Украинские пользователи сети отреагировали волной мемов на тему.
О призыве женщин объявили начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко. Трансляция их выступления была опубликована в Facebook.
Призыв украинок в военкоматы начнётся с 2022 года, однако пользователи Сети уже сейчас публикуют смешные картинки о том, как это будет выглядеть. На одной из них пародируются картинки с вкладышей жвачки Love is…("Любовь это…"), где мужчина на руках несёт любимую в военкомат. На другой мужчина на оборот не может дождаться, когда уже его вторую половинку, наконец, мобилизуют.
Подпишитесь на нас
204
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2021, 20:25
|
19 декабря 2021, 02:15
|
18 декабря 2021, 02:55
|
23 декабря 2021, 20:35
|
20 декабря 2021, 08:35
|
19 декабря 2021, 09:50
|
18 декабря 2021, 09:20