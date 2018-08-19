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«Любо, братцы, любо»: В Сети опубликовали видео со свадьбы главы МИД Австрии
19 августа 2018, 13:09 • 96 • В мире
Появилось видео выступления хора казаков на свадьбе главы МИД Австрии.
В Сети опубликовали видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Напомним, на этой свадьбе присутствовал российский лидер Владимир Путин. На кадрах запечатлен танец Путина и Кнайсль. Затем российский лидер говорит тост на немецком языке, который публика восприняла на ура. Слышны одобрительные крики и овации. Затем Кнайсль обнимает и целует президента.
Также показали небольшой фрагмент выступления нашего хора. В том числе была исполнена песня «Любо, братцы, любо!». Напомним, свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера, на которой также присутствовал австрийский канцлер Себастьян Курц, состоялась в ресторане на юге Штирии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин порадовал молодоженов необычными подарками: самоваром, антикварной масловыжималкой и картиной с пасторальными пейзажами.
Видео: ZuRus
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