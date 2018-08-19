«Любо, братцы, любо»: В Сети опубликовали видео со свадьбы главы МИД Австрии

В Сети опубликовали видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Напомним, на этой свадьбе присутствовал российский лидер Владимир Путин. На кадрах запечатлен танец Путина и Кнайсль. Затем российский лидер говорит тост на немецком языке, который публика восприняла на ура. Слышны одобрительные крики и овации. Затем Кнайсль обнимает и целует президента.

Также показали небольшой фрагмент выступления нашего хора. В том числе была исполнена песня «Любо, братцы, любо!». Напомним, свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера, на которой также присутствовал австрийский канцлер Себастьян Курц, состоялась в ресторане на юге Штирии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин порадовал молодоженов необычными подарками: самоваром, антикварной масловыжималкой и картиной с пасторальными пейзажами.