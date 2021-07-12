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Люблинский треугольник против Русского мира

12 июля 2021, 00:15  •  42 • В мире
Как они подбирают себе «совместное историческое наследие и общие ценности»
На днях в Вильнюсе прошла конференция по вопросам реформ на Украине. Никого уже не удивляет, что Украиной занимаются в Вильнюсе – занимаются же там Белоруссией.
На конференцию съехались три министра иностранных дел: от Украины – Дмитрий Кулеба, от Литвы – Габриелюс Ландсбергис, от Польши – Збигнев Рау. И подписали они ряд совместных документов. Самым занимательным из подписанного оказалась Декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях.
«Мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства», – прокомментировал подписание декларации о «наследии и ценностях» министр Кулеба. Он подчеркнул, что Люблинский треугольник (так называется внешнеполитическая платформа, объединяющая с 2020 года Украину, Польшу и Литву) может быть «альтернативой русскому миру».
Прямо так! Альтернатива! И сразу рассуждения Кулебы вызывают к жизни тени забытых предков.
В Люблине в 1569 году была подписана уния, предусматривавшая объединение Польши и Литвы вместе с захваченными ими русскими землями в единую Речь Посполитую.
Походы литовской знати в западнорусские земли начались еще в XII веке. После монголо-татарского нашествия Литва перешла от набегов к захватам. Принявший католичество король Миндовг пытался придать вторжению на Русь миссионерскую окраску борьбы со схизмой. Подчинив себе в середине XIII столетия земли, где сейчас располагается современная Белоруссия, Миндовг принялся опустошать Киевщину, Черниговщину, Смоленщину, Новгородчину. «Великое княжество Литовское – это шакал, который идёт следом за монгольским тигром», – писал историк Эдвардас Гудавичюс.
Миндовг
В начале XIV века произошло вторжение войск Великого княжества Литовского под командованием Гедимина в волынские и киевские земли. Согласно средневековым свидетельствам, литовцы всё грабили и сжигали на своём пути. На реке Ирпень они разбили дружины южнорусских князей и вынудили киевского князя Станислава бежать в Рязань. На несколько десятилетий Юго-Западная Русь оказалась вассалом и Литвы, и Орды, выплачивая дань на две стороны. После пресечения династии Рюриковичей в Галицко-Волынском княжестве Литва захватили Волынь, а поляки – Галицию. Подолье они поделили между собой.
Ни литовцы, ни поляки никаких прав на Юго-Западную Русь, в отличие от Рюриковичей, не имели. И поэтому сегодня литовские пропагандисты рассказывают, что Рюриковичи якобы утратили право на свои земли после поражения от монгольских ханов и потому-де эти земли перешли к литовским князьям как… потомкам родственников римского императора Нерона (!). Попытки оправдать неуёмную жадность древностью рода были популярны.
Под властью Литвы был запущен процесс закрепощения крестьянства и ликвидации местного самоуправления в восточнославянских землях. А после заключения Люблинской унии и создания Речи Посполитой положение жителей Западной Руси стало просто невыносимым. Украинско-канадский историк Орест Субтельный писал о неподъёмном бремени налогов, беззакониях и ограничениях прав жителей городов польскими магнатами. Писал Субтельный и о том, что польская знать, сдавая в аренду свои поместья, заставляла крепостных работать на себя по шесть-семь дней в неделю.
И просто катастрофическим положение западнорусского населения (предков современных украинцев и белорусов) стало после заключения Брестской унии о переподчинении православной церкви в западнорусских землях папе римскому. Православные были лишены практически любых прав. Как писал известный украинский историк Дмитрий Яворницкий, польские католики подвергали предков украинцев чудовищным издевательствам. Для приведения к покорности их запрягали в телеги вместо лошадей, пахали на них землю, морили голодом, топили, вешали, сжигали заживо. Случалось, что детей варили в котлах на глазах у родителей, девушек насиловали. И всё это безнаказанно. Искрой, вызвавшей на территории современной Украины в середине XVII века крупное восстание, стало глумление шляхты над чигиринским сотником Богданом Хмельницким. После восстания началось поэтапное объединение земель Юго-Западной Руси с Московским царством (Российской империей), продолжавшееся почти три века.
Сегодня Варшава, пользуясь поддержкой США, пытается возродить свое влияние на территориях от Балтийского до Черного моря.
Однако для Украины столетия унижений и рабства являются единственным реальным «общим историческим наследием» с Литвой и Польшей. Папство не прощало подданным православия. Теперь противники Русского мира хотят всё это преподнести по-другому. Хотят отменить историю, заместив её выдумками о том, как хорошо жилось предкам современных украинцев под властью польских панов и Литвы. Зеленский, Кулеба и прочие власть имущие в Киеве трудятся над таким замещением изо всех сил.
Святослав КНЯЗЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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