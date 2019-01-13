|
Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному
13 января 2019, 16:54 • 88 • В России
Как сообщило агенство ТАСС, Люблинский столичный районный суд «оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ».
Ровно месяц назад представитель руководителя российской силовой структуры подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному российскому оппозиционеру. Но, поскольку в исковом заявлении были выявлены несоответствия, а их до 9 января не устранили, в том числе, возможно, и в связи со сменой адвоката у истца, то сейчас суд вынужден был иск вернуть.
То есть, заинтересованная общественность в ближайшее время не увидит прений в суде, где два известных человека спорили бы на сущностные темы и на кону стояли бы 1 миллион рублей (затребованные оскорбленной стороной).
Комментариев со стороны истца в воскресенье не последовало.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2019, 02:54
|
12 января 2019, 19:54
|
09 января 2019, 20:24
|
10 января 2019, 12:39
|
08 января 2019, 16:39
|
10 января 2019, 06:09
|
12 января 2019, 11:56