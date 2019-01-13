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Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному

13 января 2019, 16:54  •  88 • В России

Как сообщило агенство ТАСС, Люблинский столичный районный суд «оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ».

Ровно месяц назад представитель руководителя российской силовой структуры подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному российскому оппозиционеру. Но, поскольку в исковом заявлении были выявлены несоответствия, а их до 9 января не устранили, в том числе, возможно, и в связи со сменой адвоката у истца, то сейчас суд вынужден был иск вернуть.

То есть, заинтересованная общественность в ближайшее время не увидит прений в суде, где два известных человека спорили бы на сущностные темы и на кону стояли бы 1 миллион рублей (затребованные оскорбленной стороной).

Комментариев со стороны истца в воскресенье не последовало.

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