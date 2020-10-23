Любители поговорить довели Евросоюз к грани распада - эксперт

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Европе рекомендовали брать пример с Польши

Евросоюз стоит на краю катастрофы. К такому выводу пришел бельгийский профессор, автор преамбулы к Конституции ЕС Дэвид Энгельс. По его оценке, Европа слабеет с каждым днем, и недалек день, когда ее растерзают на части сильные державы.

Беда Евросоюза в том, что его члены слишком любят дискутировать, причем на самые отвлеченные темы, считает Энгельс. Вместо того, чтобы решать демографические вопросы, проблему с мигрантами, рост госдолга, там обсуждают мультикультурализм и идеологию сексуальных меньшинств. Более того, сильные члены сообщества давят слабых за их приверженность традиционным ценностям и отказ повторять во всем за Германией.

"Если Европа не найдет способа сплотиться, не впадая в крайности, она станет жертвой глобальной политической игры и ее раздерут на куски такие сильные игроки как Китай, Россия, США или Саудовская Аравия",

– предупредил Энгельс в эфире "Польского радио". Он рекомендовал странам ЕС взять пример с Польши, которая, по его словам, смогла найти баланс – она "глубоко привязана" к европейскому объединению, но в то же время остается верна собственным культурным ценностям.

Ранее эксперты предсказали распад Еврозоны из-за решений финансового регулятора Германии. Обсуждение бюджета ЕС летом 2020 г. тоже шло очень тяжело.

В феврале 2020 г. из состава ЕС вышла Великобритания.