Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Любители поговорить довели Евросоюз к грани распада - эксперт

23 октября 2020, 15:15  •  81 • Политика
Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
Европе рекомендовали брать пример с Польши
Евросоюз стоит на краю катастрофы. К такому выводу пришел бельгийский профессор, автор преамбулы к Конституции ЕС Дэвид Энгельс. По его оценке, Европа слабеет с каждым днем, и недалек день, когда ее растерзают на части сильные державы.
Беда Евросоюза в том, что его члены слишком любят дискутировать, причем на самые отвлеченные темы, считает Энгельс. Вместо того, чтобы решать демографические вопросы, проблему с мигрантами, рост госдолга, там обсуждают мультикультурализм и идеологию сексуальных меньшинств. Более того, сильные члены сообщества давят слабых за их приверженность традиционным ценностям и отказ повторять во всем за Германией.
"Если Европа не найдет способа сплотиться, не впадая в крайности, она станет жертвой глобальной политической игры и ее раздерут на куски такие сильные игроки как Китай, Россия, США или Саудовская Аравия",
– предупредил Энгельс в эфире "Польского радио". Он рекомендовал странам ЕС взять пример с Польши, которая, по его словам, смогла найти баланс – она "глубоко привязана" к европейскому объединению, но в то же время остается верна собственным культурным ценностям.
Ранее эксперты предсказали распад Еврозоны из-за решений финансового регулятора Германии. Обсуждение бюджета ЕС летом 2020 г. тоже шло очень тяжело.
В феврале 2020 г. из состава ЕС вышла Великобритания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 01:30
Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 05:10
Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.