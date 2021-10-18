Любители джихада с берега Сены. Как Франция мешала усилиям России в Сирии

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Свои акции в Сирии Париж предпринимал в качестве младшего партнера США

Франция – страна, которой неоднократно приходилось сталкиваться с террором исламистов. Так, в ноябре 2015 года серия терактов, которую совершили боевики ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация) унесла жизни 130 человек. Террористы неоднократно устраивали стрельбу и взрывы, в 2016 году экстремист задавил более 80 человек, протаранив грузовиком толпу в Ницце.

Казалось бы, позиция Франции по отношению к радикальным исламистам должна быть бескомпромиссной и жесткой. Однако в реальности произошло нечто совершенно иное.

С 2011 года Сирия вела войну против поднявших мятеж экстремистов. Несмотря на то, что боевики проливали все больше крови невинных, и все откровеннее демонстрировали свою сущность, для Елисейского дворца это оставалось "восстанием за свободу и достоинство". Вместо террористов Франция последовательно возлагала ответственность за гибель людей на законное правительство.

В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию ради установления мира в Сирии. С самого начала Москве и Дамаску пришлось действовать под градом претензий и придирок со стороны "международного сообщества". Все шаги по освобождению Сирии от террористов подвергались ожесточенной критике. Так, в феврале 2016 года МИД Франции осудил наступление правительственных сил на Алеппо: по мнению французских официальных лиц, Россия и Сирия пытались "окружить и задушить" город. Это не мешало тем же самым людям возлагать на Россию и Сирию ответственность за захват террористами Пальмиры.

Все это не было просто риторикой. Так, именно потакание европейцев требованиям главарей боевиков привело к провалу в 2016 году мирных переговоров в Женеве. Французская дипломатия объявила "конструктивным предложением" отставку сирийского правительства и президента – даже не в качестве условия мира, а в качестве предварительного условия для переговоров. При этом Париж даже не скрывал желания сохранить "умеренных террористов" в качестве своих агентов в стране, и разгром боевиков в Алеппо рассматривался как поражение европейской дипломатии. Даже от действий против ИГ Париж долгое время отказывался, поскольку "такое вмешательство означало бы помощь сирийскому режиму". При этом Франция обвиняла Россию в… "присвоении победы" над ИГ: по словам французского министра иностранных дел Ле Дриана, боевиков разгромила коалиция во главе с США.

Кроме того, Франция напрямую причастна к интервенции в Сирию. Французские военные без санкции правительства развернуты на объектах, находящихся под контролем США и антиправительственных группировок.

Наконец, Франция напрямую участвовала в ударах по правительственным объектам в Сирии. Целью ракетных атак был, как заявлялось, "центр производства химического оружия", хотя все химическое оружие в Сирии давно было утилизировано под контролем международных организаций.

Почему Франция, подвергавшаяся кровавым атакам исламистов, выбрала своим врагом в Сирии правительство, которое с исламистами воюет? Ответ, очевидно, состоит в том, что политика Парижа не является самостоятельной. Все свои акции в Сирии Париж предпринимал в качестве младшего партнера США – это касалось и дипломатических усилий, и ракетных ударов, и ввода сухопутных подразделений.

Как отметил востоковед Андрей Онтиков, Тут играют и собственные амбиции, и попутно идет давление со стороны американцев. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты привлекают французов к выполнению каких-то особых миссий и операций (…) Курс как французов, так и американцев можно в общем трактовать как попытку закрепиться в САР и нанести удар по территориальной целостности страны.

Сирия – не единственный фронт, на котором Париж создает проблемы Москве. Франция упорно поставляет оружие и военную технику киевскому режиму, а также последовательно пытается сорвать сотрудничество России и стран Африки. Так, МИД Франции не оставляет попыток сорвать соглашение России и Мали, где безопасность страны теперь обеспечивает российская "ЧВК Вагнера". Подобным образом Париж пытается надавить и на Центральноафриканскую Республику, которая также привлекла российских профессионалов к обеспечению мира в государстве. Франция удивительно последовательна в своих антироссийских усилиях. Впрочем, последовательна – не значит удачлива: на этом пути Париж ждут только неудачи.

* Организация запрещена на территории РФ