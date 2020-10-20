Любителей ЗОЖ поддержат рублём: В России заговорили о новом налоговом вычете

Люди, ведущие здоровый образ жизни, смогут получить вычет по НДФЛ. Эта инициатива уже рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Оздоровительный" налоговый вычет смогут оформить люди, занимающиеся физкультурой и спортом. Его максимальная сумма - 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом остальных из списка подобных социальных вычетов. 13% от 120 тысяч рублей, то есть 15 600 рублей, и есть та максимальная выплата, на которую имеют право жители России.

Этот новый вычет по НДФЛ может стать ещё одним звеном в списке софинансирования социально значимым расходам. В перечне уже есть оплата учёбы, лечение и приобретение лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, благотворительность, страхование жизни и так далее.

Минспорт сформирует список организаций, получая услуги в которых можно будет оформить "оздоровительный" вычет. Любителей ЗОЖ поддержат рублём, но пока законопроект находится на стадии доработки. После внесения всех изменений его рассмотрит Госдума, сообщила пресс-служба правительства России.