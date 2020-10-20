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Любителей ЗОЖ поддержат рублём: В России заговорили о новом налоговом вычете

20 октября 2020, 13:00  •  102 • Политика
В России заговорили о новом налоговом вычете. Определённую сумму от государства смогут получить те, кто регулярно занимается спортом. Любителей ЗОЖ поддержат рублём.
Люди, ведущие здоровый образ жизни, смогут получить вычет по НДФЛ. Эта инициатива уже рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
"Оздоровительный" налоговый вычет смогут оформить люди, занимающиеся физкультурой и спортом. Его максимальная сумма - 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом остальных из списка подобных социальных вычетов. 13% от 120 тысяч рублей, то есть 15 600 рублей, и есть та максимальная выплата, на которую имеют право жители России.
Этот новый вычет по НДФЛ может стать ещё одним звеном в списке софинансирования социально значимым расходам. В перечне уже есть оплата учёбы, лечение и приобретение лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, благотворительность, страхование жизни и так далее.
Минспорт сформирует список организаций, получая услуги в которых можно будет оформить "оздоровительный" вычет. Любителей ЗОЖ поддержат рублём, но пока законопроект находится на стадии доработки. После внесения всех изменений его рассмотрит Госдума, сообщила пресс-служба правительства России.

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