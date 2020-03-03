Любишь Европу – заставим полюбить ЛГБТ!

Восточную и Западную Европу разделяет отношение к семье и религии

В старой Европе принялись возмущаться «варварскими нравами» поляков и болгар в области отношений полов и предлагают научить их, что такое «настоящая» европейская любовь.

Le Monde опубликовала в конце февраля статью под названием «В Восточной Европе объявлена гендерная война». Авторы известного французского издания посчитали, что вошедшие в состав ЕС бывшие страны-члены социалистического содружества по духу ближе к России, чем к Западной Европе. И это их беспокоит.

Источник: «Корреспондент»

А повод для беспокойства был такой. В начале 2020 года на въезде в известный своими традиционными обычаями польский город Свидник появился знак с надписью: «Зона без ЛГБТ». Благодаря социальным сетям фотография этого знака облетела европейские страны и вызвала нападки на местных жителей. Потом оказалось, что речь идет о «перформансе» местного художника, который решил таким образом «побороться» за права гомосексуалистов. Дело в том, что власти города в прошлом году приняли декларацию против европейской «сексуальной революции», против покушений на авторитет семьи и невинность детей. Вслед за Свидником аналогичные документы приняли около 90 польских населённых пунктов. Гомосексуалистов из этих городов не погонят, но ЛГБТ-активисты приписали тем, у кого вызывает отвращение их пропаганда, готовность к агрессии.

Создатель провокационного «знака» в Свиднике Барт Сташевский стал пояснять: «У меня было желание продемонстрировать, как сильно инициировавшие данные резолюции люди удаляются от европейских ценностей и сближаются с ценностями России, в которой пропаганда гомосексуализма запрещена законом».

Эта история и дала французским журналистам повод возмутиться пропагандой традиционных семейных ценностей в Польше, а также сопротивлением, которое оказывается в Венгрии попыткам узаконить усыновление детей однополыми «семьями». Французам не понравились и результаты референдума 2013 года в Хорватии, 66% участников которого высказались против заключения однополых «браков». Не по нраву им и отказ болгарских судов признавать ЛГБТ-«браки», заключённые за границей.

Гей-парад в Польше. Источник: Твиттер

Опрошенные Le Monde эксперты скорбят по поводу того, что в бывших социалистических странах не было «сексуальной революции», поэтому люди там могут смотреть на жизнь совсем иначе, чем в Нидерландах или Швеции.

Французское издание констатирует, что население большинства стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в массе своей отрицательно относится к гомосексуалистам. Проведенное в сентябре прошлого года Европейской комиссией исследование свидетельствует о «настоящей пропасти» между восточной и западной частями Европы. Наделить ЛГБТ-сообщество особыми правами вроде юридического признания однополых «браков» и усыновлений готовы лишь 31% словаков, 38% румын и 39% болгар.

Количество сторонников традиционных ценностей в странах Восточной и Центральной Европы растёт. С 2015 года численность приверженцев предоставления особых прав ЛГБТ в Болгарии уменьшилось на 12%, а в Чехии и Словакии – на 5%.

Эту ситуацию подтверждают исследования, проведенные американским Pew Research Center. В США, например, пресловутая «сексуальная революция» зашла так далеко, что естественное человеческое нежелание признавать половые извращения нормой широко осуждаются. В кино, литературе, в Интернете отношения педерастов и лесбиянок романтизируются и воспеваются. И хотя в реальности многие американцы хотят видеть мужчин мужчинами, а женщин женщинами, их голос практически не слышен.

Вернёмся в Европу. Согласно результатам исследования Pew Research Center, разница в ценностях населения стран бывшего социалистического содружества и Западной Европы просто шокирует. Например, в Швеции позитивно относятся к однополым «бракам» 88% жителей страны, в Дании и Нидерландах – 86%, в Бельгии – 82%, в Испании и Великобритании – 77%. Для сравнения: в Словакии таких любителей извращений – 47%, в Польше – 32%, в Хорватии – 31%, в Венгрии – 27%, в Румынии – 26%, в Эстонии – 23%, в Болгарии – 18%. В Российской Федерации сторонников однополых «браков» – 5%. К этой группе стран примыкает Греция, в конституции которой православие признано официальной религией.

Источник: pewforum.org

Большинство жителей восточноевропейских государств считают религию важным компонентом национальной идентичности (76% – в Греции, 66% – в Болгарии, 64% – в Польше, 58% – в Хорватии, 57% – в России). Для сравнения: в Швеции сторонников данного утверждения насчитывается 15%, в Дании – 19%, в Нидерландах – 22%, в Великобритании и Германии – по 34%.

Эти цифры показывают, что вошедшие в состав Евросоюза страны ЦВЕ оказались в результате этого политического выбора на цивилизационном разломе. В целом общество в странах Центральной и Восточной Европы рассматривает как норму только естественные отношения полов, противоположно той «морали», которую навязывают населению контролирующие Запад неолиберальные элиты.