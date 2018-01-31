Любишь Бандеру, сиди в тюрьме: Сенат Польши принял закон против украинского фашизма

• 81 • Политика

Сенат Польши большинством голосов принял одобренный ранее сеймом "антибандеровский закон". Отрицать преступление Бандеры и других фашистских коллаборационистов теперь - уголовное преступление.

Польша окончательно расписалась в своем полном непринятии фашистской идеологии, захлестнувшей современную Украину. Сенат Польши без изменений принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений Степана Бандеры и его последователей.

Прежде того обновленный законопроект, направленный против "бандеровской идеологии" единогласно поддержали в польских парламентских комиссиях по культуре, правам человека и верховенству права. Сенаторы распределили свои голоса менее уверенно. За "антибандеровский закон" проголосовало 11 сенаторов, против - 5.

В любом случае, закон был принят в самой неблагоприятной для Украины редакции. Так, к примеру, из окончательного текста закона была изъята ранее внесенная туда поправка, убирающая упоминание о 3-летнем сроке тюремного заключения за пропаганду украинских ультранационалистических идеалов. Кроме того, в окончательном тексте документа сохранено не нравящееся очень многим в Киеве понятие "преступления украинских националистов".

МИД Украины уже выразил обеспокоенность данным решением. Предпримет ли Украина еще какие-то действия, чтобы побудить польские власти отменить неприятный для Киева закон, пока неизвестно.