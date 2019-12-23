Любимый модельер Жаклин Кеннеди и Катрин Денёв скончался в Париже

Долгие годы Унгаро входил в число самых популярных модельеров Парижа, его центральный магазин ежедневно принимал видных клиентов на парижском авеню Монтень.

Эмануэль Унгаро родился на юге Франции, его родители также были связаны с производством одежды. В начале карьеры будущий владелец собственного бренда работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги.

Известно, что в последние годы Унгаро тяжело болел. В 2005 году компания Ungaro была продана за 84 миллиона долларов США американскому бизнесмену Асиму Абдулле. Унгаро умер 21 декабря в собственном доме в окружении родных.