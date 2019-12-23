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Любимый модельер Жаклин Кеннеди и Катрин Денёв скончался в Париже
23 декабря 2019, 12:09 • 107 • В мире
В субботу из Парижа пришло печальное известие: за два месяца до своего 87-летия скончался известный модельер Эмануэль Унгаро, создававший наряды для таких известных личностей, как Катрин Денёв и Жаклин Кеннеди.
Долгие годы Унгаро входил в число самых популярных модельеров Парижа, его центральный магазин ежедневно принимал видных клиентов на парижском авеню Монтень.
Эмануэль Унгаро родился на юге Франции, его родители также были связаны с производством одежды. В начале карьеры будущий владелец собственного бренда работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги.
Известно, что в последние годы Унгаро тяжело болел. В 2005 году компания Ungaro была продана за 84 миллиона долларов США американскому бизнесмену Асиму Абдулле. Унгаро умер 21 декабря в собственном доме в окружении родных.
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