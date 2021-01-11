Любимые партнёры ответили зрадой? Украина попала под санкции США

Министерство финансов США в понедельник обнародовало постановление о введении санкций против семи граждан Украины. Речь идёт об Александре Дубинском, Дмитрии Ковальчуке, Константине Кулике, Александре Онищенко, Антоне Симоненко, Андрее Телиженко и Петре Журавеле.

Кроме того, под санкции попали четыре информационных ресурса: "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Им инкриминируется вмешательство в американские выборы.

Инициаторы санкций считают, что все фигуранты чёрного списка имеют отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу, который ранее обнародовал запись телефонного разговора Джо Байдена, занимавшего некогда пост вице-президента США, с экс-президентом Украины Петром Порошенко. В разговоре Порошенко отчитывается перед Байденом о повышении тарифов и других внутренних делах страны. Кроме того, судя по записи, американский политик требовал от Порошенко уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который вёл антикоррупционное дело в отношении сына Байдена - Хантера.

Отметим, что данный скандал получил широкий общественный резонанс на Украине, однако был проигнорирован в США, где на тот момент проходила предвыборная кампания.