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Любимые партнёры ответили зрадой? Украина попала под санкции США
11 января 2021, 22:15 • 141 • Политика
Украина попала под санкции США по обвинению во вмешательстве в американские выборы. Ограничения коснулись ряда граждан и средств массовой информации. Любимые партнёры ответили зрадой?
Министерство финансов США в понедельник обнародовало постановление о введении санкций против семи граждан Украины. Речь идёт об Александре Дубинском, Дмитрии Ковальчуке, Константине Кулике, Александре Онищенко, Антоне Симоненко, Андрее Телиженко и Петре Журавеле.
Кроме того, под санкции попали четыре информационных ресурса: "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Им инкриминируется вмешательство в американские выборы.
Инициаторы санкций считают, что все фигуранты чёрного списка имеют отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу, который ранее обнародовал запись телефонного разговора Джо Байдена, занимавшего некогда пост вице-президента США, с экс-президентом Украины Петром Порошенко. В разговоре Порошенко отчитывается перед Байденом о повышении тарифов и других внутренних делах страны. Кроме того, судя по записи, американский политик требовал от Порошенко уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который вёл антикоррупционное дело в отношении сына Байдена - Хантера.
Отметим, что данный скандал получил широкий общественный резонанс на Украине, однако был проигнорирован в США, где на тот момент проходила предвыборная кампания.
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