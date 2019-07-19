Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни

В Баку прошел первый Всемирный конгресс исламской кулинарии, в рамках которого прошёл кулинарный конкурс. От России членом жюри стал известный кремлевский повар, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. В интервью он рассказал о кулинарных предпочтениях высшего руководства России и СССР.

По его словам, глава Советского Союза эпохи застоя Леонид Брежнев, как истинный уроженец Украины, очень любил борщ. Другим любимым блюдом генсека ЦК КПСС была жареная грудинка.

Михаил Горбачев был всеядный и особо любимых блюд у него не было, рассказывает кремлевский повар. Зато президент России Борис Ельцин, как подобает уральскому мужику, любил покушать пельменей, отмечает Беляев.