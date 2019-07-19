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Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни

19 июля 2019, 00:54  •  46 • Политика
Известный кремлевский повар Виктор Беляев рассказал о любимых блюдах высших руководителей России и СССР - Путина, Ельцина, Брежнева и Горбачева.
В Баку прошел первый Всемирный конгресс исламской кулинарии, в рамках которого прошёл кулинарный конкурс. От России членом жюри стал известный кремлевский повар, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. В интервью он рассказал о кулинарных предпочтениях высшего руководства России и СССР.
По его словам, глава Советского Союза эпохи застоя Леонид Брежнев, как истинный уроженец Украины, очень любил борщ. Другим любимым блюдом генсека ЦК КПСС была жареная грудинка.
Михаил Горбачев был всеядный и особо любимых блюд у него не было, рассказывает кремлевский повар. Зато президент России Борис Ельцин, как подобает уральскому мужику, любил покушать пельменей, отмечает Беляев.
"Действующий президент Владимир Путин очень любит мороженое. Мы всегда, когда готовили для него десерт, обязательно добавляли шарик мороженого", - с улыбкой признался Беляев в интервью "Москва-Баку".

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