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Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 00:54 • 46 • Политика
Известный кремлевский повар Виктор Беляев рассказал о любимых блюдах высших руководителей России и СССР - Путина, Ельцина, Брежнева и Горбачева.
В Баку прошел первый Всемирный конгресс исламской кулинарии, в рамках которого прошёл кулинарный конкурс. От России членом жюри стал известный кремлевский повар, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. В интервью он рассказал о кулинарных предпочтениях высшего руководства России и СССР.
По его словам, глава Советского Союза эпохи застоя Леонид Брежнев, как истинный уроженец Украины, очень любил борщ. Другим любимым блюдом генсека ЦК КПСС была жареная грудинка.
Михаил Горбачев был всеядный и особо любимых блюд у него не было, рассказывает кремлевский повар. Зато президент России Борис Ельцин, как подобает уральскому мужику, любил покушать пельменей, отмечает Беляев.
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