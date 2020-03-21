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Любимец журналистов и потрясающий практик: В ООН рассказали о прошлом министра Лаврова
21 марта 2020, 21:35 • 95 • Политика
21 марта министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 70 лет. Когда-то он занимал должность постоянного представителя России в Организации Объединённых Наций. Там его не только помнят, но и до сих пор называют любимцем журналистов и потрясающим практиком искусства дипломатии.
Воспоминания старожилов ООН о Сергее Лаврове собрало РИА "Новости". Постпредом в организации нынешний министр работал 10 лет - с 1994 по 2004 год, а до этого служил дипломатом в постпредстве, но это было ещё в 1980-х.
Стефан Дюжаррик, который сейчас является официальным представителем генсека ООН, рассказал, что Лавров с самого начала показался ему "одним из доминирующих председателей Совета Безопасности". Дюжаррик отметил, что постпред России охотно общался с представителями СМИ и был их любимцем, быстро реагировал на вопросы, выдавая острые и точные комментарии. Представитель генсека рассказал, что Лавров стремился не только выразить свою точку зрения, но и следил, чтобы это было максимально точно переведено на английский. Причём умудрялся одновременно и говорить, и слушать перевод, и находить в нём ошибки.
"Он потрясающий практик искусства дипломатии", - заявил Стефан Дюжаррик.
Ведущий корреспондент Associated Press с 1998 года Эдит Ледерер рассказала, что Лавров "терпеть не мог дураков".
"И горе тем журналистам, которые не задавали идеально сформулированный вопрос - они получали его обратно без ответа. Я отношу и себя к этому длинному списку", - саркастично отметила она.
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