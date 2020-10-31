Любимец Лондона, или из Жизни шутов

Каждая страна принимает таких гостей, каких она заслуживает

Жизнь шутов нелегка. Особенно шутов придворных. Не один из них поплатился жизнью и здоровьем за привилегию дразнить государей пакостными шутками. К примеру, шут Ивана Грозного по прозванию Осип Гвоздь как-то решил посмеяться над тезисом о родстве правителя с римскими императорами. Государя эти насмешки возмутили, и он попытался окунуть Осипа в кипящие щи. Тот хотел увернуться, и тогда царь воткнул в него свой нож. На этом царские шутки кончились. Для Осипа Гвоздя навсегда.

В цивилизованной Европе дела обстояли не лучше. Например, при дворе французских королей Генриха III и Генриха IV работал шутом ехидный скалозуб по имени Шико. И так он нравился суверенам из династии Бурбонов, что те возвели его в дворянское звание с правом носить шпагу. Однако лучше бы они этого не делали. Почуяв зов благородной крови, Шико вступил в поединок с графом де Шалиньи, победил его и великодушно не стал разоружать. А граф, свинья такая, не понял всего благородства Шико и долбанул его рукояткой шпаги по шутовскому колпаку, точнее говоря, по черепу. И убил насовсем.

Конечно, бывали и случаи повеселее. Взять того же шута Антонио Педрилло из семьи итальянских культуртрегеров. Папа его был скульптором, а сам он учился играть на скрипке. Так вот прикатил этот Педрилло ко двору Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге, чтобы там музицировать. И не то его музыка не понравилась императрице, не то он сам понравился герцогу Бирону, но стал он любимым Педриллой герцога и сменил специальность на сатиру и юмор. Надо сказать, парень он был талантливый и умело сочетал сатиру с заработком. К тому же и в смекалке ему было не отказать. Он мгновенно свинтил к себе в Неаполь с вместительной шкатулкой сбережений, как только Анна Иоанновна почила в бозе. Ведь каждый лишний день промедления в России в таких случаях может оказаться роковым.

Когда сегодня в СМИ возникает имя Алексея Навального, то сразу появляется вопрос, на кого из этих шутов он больше похож. То он пеняет Дональду Трампу за отсутствие реакции на его, Навального, отравление. Мол, как так? Весь мир в панике, женщины обливаются слезами, мужчины пьют горькую, а Трампу хоть трава не расти? «Я заметил, что Трамп не выступил с осуждением. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке», – сказал Навальный в интервью телеканалу CBS News. Вот президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили отравление, а Трамп дал промашку.

До этого Навальный утверждал, что химическое оружие массового поражения против него применил лично Путин. Не все сразу поняли скрытого смысла этого утверждения. Только теперь стало ясно, что Путин испугался в лице Навального народных масс и применил массовое отравление. Или что-то в этом духе.

Однако на Осипа Гвоздя наш герой, перекочевавший в Германию, не тянет. Ни Путин, ни Трамп его не замечают, и слава мученика проскальзывает мимо.

Между тем пропасть с экранов телевизоров – значит уйти в неизвестность, и вот Навальный даёт интервью журналу «Бильд», в котором выставляет оценку бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру, называя его «мальчиком на побегушках у Путина». Так обидеть немцев может редко какой шутник. Шрёдер, внесший огромный вклад в «восточную политику» Германии, пользуется на родине большим авторитетом. Он – один из символов сильной и миролюбивой Германии. Поэтому Навальный такой шуточкой приблизил себя к судьбе Шико. Многие немцы так разъярены этим заявлением, что, глядишь, какой-нибудь слабонервный может долбануть шутника по шутовскому колпаку: не все же понимают масштабов личности Алексея Навального на фоне ничтожества остальных политиков. Хотя вряд ли: у Навального постоянная охрана, да и Шрёдер уже подал иск «Бильду» за это интервью.

Однако случай заставляет задуматься. Политиков такого ранга и такого авторитета шуты случайно не кусают. Герхард Шрёдер является одной из ключевых фигур в проекте «Северный поток - 2», и совершенно ясно, в чьих интересах выступил Навальный. Снова за его спиной показались уши англосаксов. По всему видать, теперь продолжать пребывание в Германии ему не с руки. Его и без того сомнительный рейтинг пробил дно. Тем более, что оппозиция в бундестаге продолжает требовать разобраться с мутными результатами анализов его отравления и другими вызывающими сомнения обстоятельствами этого дела. А куда он направится дальше, ни у кого не вызывает сомнений.

Пройдёт немного времени, и табор Навального с песнями и плясками откочует в Лондон. К тем самым заправилам пакостных спектаклей, чьим любимым педриллой давно является этот шут.