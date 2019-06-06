Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Богатые богатеют, бедные - все больше выходят на улицы
Совфед предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечест...
Конец блокаде? Кучма составил план для Донбасса
Максим Шевченко. В России начался процесс передачи власти
Главная / В России

Любимая певица Папы Римского просит Путина пригласить его в Россию

06 июня 2019, 17:09  •  97 • В России

Владимир Путин вот уже в третий раз встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане. Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, аудиенция у главы Римско-католической церкви назначена на 4 июля.

Среди возможных тем беседы: ситуация в Сирии и Венесуэле, а также церковный раскол на Украине из-за предоставления Константинопольским Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии.

- Действительно, готовится поездка и контакты в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление, - подтвердил новости из Ватикана пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако ответить на вопрос о том, пригласит ли Владимир Путин Папу посетить Россию, затруднился.

А любимая российская певица Папы - оперная дива Светлана Касьян, которую он этой весной удостоил ордена святого Сильвестра, - надеется, что понтифик совершит свой исторический визит в Россию.

- Я бы хотела попросить Владимира Владимировича пригласить Его Святейшество в Москву. Мы, люди искусства, были бы рады его видеть. Для многих из нас он является особым вдохновением и глотком свежего воздуха в современном мире, полном войн и страданий. Я знаю Его Святейшество как человека великой духовности и авторитета для миллиардов людей. Его приезд в Россию стал бы особой вехой в налаживании диалога между Россией и Западом, в котором мы все нуждаемся, - заявила Светлана «Комсомолке».

Сама певица в этом месяце вновь планирует выступить в Риме со своей визитной карточкой - «Тоской».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
06 июня 2019, 04:09
Почему на Украине объявили Пушкина врагом
06 июня 2019, 10:39
«Люди жаждут справедливости!»
06 июня 2019, 13:54
Власти курят бамбук… на бочке с порохом!
06 июня 2019, 00:54
Казахстан выбирает нового президента
05 июня 2019, 21:39
Шойгу: военная активность НАТО - беспрецедентна
06 июня 2019, 17:09
Любимая певица Папы Римского просит Путина пригласить его в Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
03 июня 2019, 22:39
Не ваше дело: Зеленский ответил Москве по сносу бюста Жукова
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
04 июня 2019, 01:54
Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.