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Любимая актриса Гитлера передавала секреты русским. Тайна Ольги Чеховой

03 декабря 2020, 07:40  •  59 • Политика
Ольга Чехова - супруга племянника знаменитого писателя Антона Чехова была завербована. А после, будучи любимой актрисой Гитлера, передавала секреты русским. О тайне артистки рассказал Александр Широкорад.
Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад рассказал об удивительной судьбе супруги Михаила Чехова - Ольге, которая была агентом советской разведки в Третьем рейхе. Михаил Чехов - племянник русского писателя Антона Чехова.
В эфире "Радио КП" Широкорад отметил, что Ольга Чехова (Книппер до замужества) была одной из любимых актрис нацистского преступника Адольфа Гитлера и имела статус государственной артистки Третьего рейха. По всей видимости, завербовали Ольгу Чехову в 1945 году. Тогда она была арестована и отправлена в Москву, но спустя 2 месяца актрису отпустили и отправили в Берлин на самолёте.
В Москве у Ольги Чеховой была квартира - "и как только кто-то из наших пытался конфисковать квартиру - он потом долго извинялся", отметил историк. Следующий визит Чеховой в Москву после ареста и вербовки состоялся в мае 1945 года. Тогда актриса, по словам эксперта, встретилась с Лаврентием Берией и "даже получила правительственную награду. После чего она вновь уехала за границу и жила уже там".
Александр Широкорад объяснил, что привлечение известных людей для шпионажа - не находка советских властей. Такой способ использовался во все времена, поскольку считался наиболее эффективным для добычи секретных сведений.

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