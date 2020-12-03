Любимая актриса Гитлера передавала секреты русским. Тайна Ольги Чеховой

Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад рассказал об удивительной судьбе супруги Михаила Чехова - Ольге, которая была агентом советской разведки в Третьем рейхе. Михаил Чехов - племянник русского писателя Антона Чехова.

В эфире "Радио КП" Широкорад отметил, что Ольга Чехова (Книппер до замужества) была одной из любимых актрис нацистского преступника Адольфа Гитлера и имела статус государственной артистки Третьего рейха. По всей видимости, завербовали Ольгу Чехову в 1945 году. Тогда она была арестована и отправлена в Москву, но спустя 2 месяца актрису отпустили и отправили в Берлин на самолёте.

В Москве у Ольги Чеховой была квартира - "и как только кто-то из наших пытался конфисковать квартиру - он потом долго извинялся", отметил историк. Следующий визит Чеховой в Москву после ареста и вербовки состоялся в мае 1945 года. Тогда актриса, по словам эксперта, встретилась с Лаврентием Берией и "даже получила правительственную награду. После чего она вновь уехала за границу и жила уже там".

Александр Широкорад объяснил, что привлечение известных людей для шпионажа - не находка советских властей. Такой способ использовался во все времена, поскольку считался наиболее эффективным для добычи секретных сведений.