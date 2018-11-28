«Любая угроза будет нивелирована»: в Крыму появится четвёртый дивизион С-400

В Крыму будет нести боевое дежурство ещё один зенитный ракетный комплекс С-400. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Дивизион станет четвёртым по счёту на полуострове. Накануне президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в усилении военного присутствия на границе. Эксперты отметили, что РФ вправе размещать любое оружие на своей территории, а развёртывание дополнительных средств ПВО обеспечивает безопасность региона в условиях враждебных заявлений и провокаций со стороны других государств.

До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В ближайшее время новый комплекс… заменит предыдущий ЗРК», — сказал он.

Служащие 4-й армии ВВС и ПВО приступили к подготовке техники к маршу на станцию погрузки. Оттуда ЗРС направят к месту постоянной дислокации, куда именно — не уточняется.

Накануне в Южном военном округе заявили, что специалисты боевых расчётов систем противовоздушной обороны в Крыму готовы к работе с новыми ЗРК, которые получены в ходе перевооружения, включая С-400.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов воинских частей ПВО 58-й общевойсковой армии ЮВО и соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Крыму, успешно прошли переподготовку на ЗРК «Тор-М2», ЗПРК «Тунгуска-М1» и ЗРС С-400, поступивших на вооружение в 2018 году», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, военные в полевых условиях выполнили нормативы по развёртыванию и приведению в готовность к применению комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

Кроме того, в начале ноября авиация Черноморского флота проверила возможности противовоздушной обороны Крыма. Боевые расчёты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» сумели обнаружить контрольные цели и произвели электронные пуски без фактической стрельбы.

Четвёртый дивизион

Анонсированный дивизион С-400 станет четвёртым по счёту в Крыму. Первый комплекс торжественно заступил на дежурство 14 января 2017 года в районе Феодосии, второй развернули в Севастополе год спустя, 13 января 2018 года, а третий разместили в Евпатории 21 сентября 2018 года.

Военные эксперты отмечают, что системы С-400 в Крыму обладают большим охватом территории.

«Я думаю, что с такими дальностями, которыми обладает эта система, она перекрывает всё Чёрное море, в том числе значительную часть территории Украины», — приводит Интерфакс слова экс-командующего Черноморским флотом, бывшего главы комитета Госдумы по обороне адмирала Владимира Комоедова.

27 ноября президент Украины Пётр Порошенко заявил украинским СМИ об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. Глава государства представил датированные сентябрём спутниковые снимки и отметил, что российская сторона якобы наращивает количество боевой техники на границе.

«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причём по всей длине, кардинально возросло», — подчеркнул Порошенко.

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — заявил украинский лидер.

При этом в Минобороны и МИД Германии заявили, что не располагают данными о концентрации российских войск на границе с Украиной.

У МИД и Минобороны ФРГ нет данных о концентрации российских войск у границы с Украиной.

«У министерства обороны, по моим данным, нет таких сведений», — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

«Мы приняли к сведению высказывания президента (Украины. — RT) и очень внимательно следим за развитием ситуации, но собственных данных у нас тоже нет», — заявили в МИД.

«Россия обеспечивает безопасность в регионе»

Ранее на Украине ввели военное положение. Формальным поводом для такого шага стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, в ходе которого корабли ВМС Украины устроили провокацию и проникли в территориальные воды России без получения разрешения со стороны погранслужбы ФСБ РФ. В результате судна задержала российская сторона.

Как сообщили в ФСБ, на борту был найден конспект с записями о правилах прохождения Керченского пролива — экипажи кораблей ВМСУ знали, что нарушают установленный законом порядок.

Политолог Иван Мезюхо считает, что Порошенко не следует комментировать вопросы размещения вооружения на российской территории.

«Россия вправе размещать любые образцы вооружения на территории Крыма и Севастополя. Крым является неприступной крепостью, Россия обеспечивает безопасность в регионе», — сказал эксперт в беседе с RT.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что безопасность полуострова обеспечивается на самом высоком уровне в условиях враждебных действий извне.

«Буквально на днях мы столкнулись с вопиющей провокацией украинских военных, нарушивших территориальное пространство нашей страны. Мы также постоянно сталкиваемся с активностью различных разведывательных летательных аппаратов, представляющих НАТО и США», — заявил Ганжара в разговоре с RT.

По его словам, развёртывание дополнительных средств ПВО позволит «дать всем противникам и оппонентам чёткий ответ, что любая угроза будет нивелирована».

Вместе с тем Мезюхо полагает, что появление еще одного дивизиона С-400 является плановым и не связано с украинской провокацией в Керчи.

«Россия последовательно укрепляет свои рубежи. Последняя провокация Украины отчётливо показала, что Москва умеет эффективно защищать свои границы. Местное население приветствует укрепление обороноспособности России в Крымском регионе. Вообще после воссоединения Крыма с Россией у крымчан появилось ощущение собственной безопасности, которое было потеряно за время нахождения полуострова в составе Украины», — заключил эксперт.