«Любая страна в Совете Европы может стать мальчиком для битья»

Пока в Совете Европы существуют двойные стандарты, риски сохраняются для любой страны – участницы ПАСЕ. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Подводя итоги завершившейся в Страсбурге сессии, которая впервые за последние пять лет прошла с полноценным участием нашей делегации, он подчеркнул: задача россиян в ассамблее — положить конец кампании лжи и клеветы в адрес Москвы.

— Петр Олегович, как вы оцениваете итоги первой сессии? Насколько она была конструктивной и сильно ли отличалась от сессий до нашего возращения в ассамблею?

— Осенняя сессия ПАСЕ отличалась от летней в первую очередь потому, что российская делегация принимала в ней полноценное участие: мы выступали на дебатах, работали в комитетах, голосовали, спорили, общались с коллегами. Летняя же сессия больше походила на поле боя, где главным и самым актуальным вопросом на повестке дня для всей ассамблеи было возвращение российской делегации. Но теперь для нас этот этап пройден, и мы вернулись к полноценной работе. Правильное ли это было решение — время покажет.

— Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России сделает ПАСЕ сильнее, однако в то же время сказал о «вторжении» РФ на Украину и допустил, что одним из возможных последствий этого должен был бы стать выход из Совета Европы. Чем может быть обусловлена такая двоякая позиция? Насколько Франция искренна в отношениях с нами?

— Искренности никакой нет. Мы же говорим про дипломатию, про международные отношения, где все по расчету. Макрон был в меру дипломатичен. Все понимают, с одной стороны, что без России говорить о будущем Европы в долгосрочной перспективе невозможно. И признание этого факта Макроном с трибуны ПАСЕ — неприятная новость для Украины, Грузии и стран Прибалтики, устроивших демарши на этой сессии.

С другой стороны, пока европейцы не могут открыто признать свои ошибки — заявить, что пять лет подряд их вводили в заблуждение, что антироссийские санкции не достигли ровным счетом никакого эффекта, а Крым — это Россия (почитать историю полуострова, думаю, за пять прошедших лет тоже многие успели). Но многие это уже отчетливо понимают. А кто-то открыто говорит об этом.

— Франция разработала инициативу, согласно которой государство – участник СЕ может быть исключено из организации, если в стране есть политические заключенные или ее законодательство не соответствует уставу Совета. Есть ли у Москвы опасения, что это будет использовано против нас? И нужен ли вообще механизм санкций в отношении стран, нарушающих нормы Совета Европы?

— Представленная французской стороной инициатива — это механизм трехстороннего реагирования на нарушения принципов Совета Европы. Но не сказано, о каких именно принципах идет речь. Критериев нет. Но самое главное в этом процессе — это спешка, в которой ее разрабатывают. Ведь это не какая-то формальность: в случае принятия этот механизм может стать инструментом наказания неугодных стран. Поэтому мы считаем, что он должен пройти самое широкое обсуждение и в полном объеме отвечать духу Совета Европы.

На самом деле, эта инициатива в части политических заключенных или соответствия национального законодательства с тем же успехом может обернуться и против Украины, о ситуации с политическими арестами и политически мотивированными уголовными делами в которой мы знаем не понаслышке. Одно только их языковое законодательство и отношение к национальным меньшинствам чего стоят. Тут же вопрос в другом: в отношении какой страны будет дана команда «Фас!».

Что касается наших поправок к инициативе, мы их представим к концу октября и будем обсуждать подробно уже в рамках работы над документом.

— И все-таки остаются ли риски для полноценной работы нашей делегации?

— Пока в Совете Европы всё устроено так, как устроено, остаются риски для полноценной работы любой из делегаций стран-участниц, которую в какой-то момент времени могут назначить «мальчиком для битья». От этого никто не застрахован, пока живы избирательный подход и двойные стандарты к оценке тех или иных событий.

— Рядом стран на этой сессии была создана группа «Балтик-Плюс», заявившая своей целью противостояние «российской агрессии». Насколько юридически это соответствует регламенту ассамблеи? Как на это может ответить российская делегация — может, нужно создать ответную группу?

— Пусть они создают что угодно, этим людям нужно куда-то девать свою нереализованную агрессию. Юридически это антироссийский кружок по интересам. Относительно вашего вопроса о создании аналогичной группы в ответ, мы ничего подобного делать точно не будем. Мы участвуем в Совете Европы не для того, чтобы с кем-то бороться. Наша задача сейчас — положить конец кампании лжи и клеветы в адрес нашей страны.

— На сессии была принята резолюция о вкладе Банка развития Совета Европы (БРСЕ) в формирование более инклюзивного общества. Документ призывал восемь европейских стран, включая РФ, присоединиться к сообществу. Представители нашей делегации заявили, что Россия к этому не готова. Не могли бы объяснить, почему?

— У нас есть целый ряд вопросов к этой организации. Например, не совсем понятны критерии, по которым будет идти распределение финансовых потоков и не сопоставимо, на мой взгляд, с заявленными стратегическими целями, в частности, обеспечением социального равенства в Европе. Кроме того, среди полноправных членов БРСЕ присутствует Косово, хотя, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, Косово — это автономный край в составе Сербии.

— Комитет по юридическим делам и правам человека ПАСЕ принял решение направить в Россию докладчика по делу убийства Бориса Немцова. При этом было заявлено, что РФ до этого на запросы по поводу этого дела не реагировала. Советует ли это действительности? Есть ли сегодня позиция по этому вопросу у российской делегации?

— Докладчиков, конечно, можно отправлять в Россию по самым разным вопросам и в любом количестве. Не так давно, например, нашу страну посетил докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе. Он провел ряд встреч в Москве, съездил в Грозный. Ему всё рассказали и показали, никаких препятствий его работе никто не создавал.

То же самое касается и других докладчиков. Мне казалось, что всё давно ясно, но можем дать отдельные разъяснения: дело закрыто, суд состоялся, виновные наказаны и отбывают заслуженное наказание. Результаты расследования и вынесенный приговор может кому-то нравиться или не нравиться, но это внутреннее дело России и вмешательство в работу нашей судебной системы недопустимо.

— Обсуждался ли в рамках сессии вопрос вице-спикера ПАСЕ от РФ. Будет ли наша делегация вносить новых кандидатов на этот пост?

— Вопрос о выборе вице-спикера ПАСЕ будет подниматься на январской сессии, таков регламент. О том, представит ли Россия своего кандидата и кто им станет, говорить пока рано.

— Гражданин России, глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, приглашенный на сессию ПАСЕ, в интервью «Голосу Америки» призвал Совет Европы расширить санкции в отношении россиян. Какую оценку вы можете дать его словам? Мог ли предложить подобное в отношении своей страны, например, гражданин США?

— Не суди и да не судим будешь. Но у нас есть большие вопросы к этому и подобным фондам, а также их деятельности и источникам финансирования. И если мы правильно понимаем преследуемые ими цели, то заявления г-на Кара-Мурзы и ему подобных представителей просветленной либеральной общественности вполне вписываются в рамки выполняемых ими задач.

Конечно, похожие заявления может делать представитель любой страны, в том числе и США — где-нибудь в Центральном парке Нью-Йорка. Но я сильно сомневаюсь, что ему могла быть предоставлена трибуна крупнейшей международной организации. Вопрос целеполагания: коллективный Запад сегодня готов использовать информацию из любых, пусть даже сомнительных источников, лишь бы против России. Но это изменится, и ветер этих перемен уже весьма ощутим.

— Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько накануне сессии заявила, что Украине нужен диалог с Россией. При этом сама она в Страсбург не поехала. Выходили ли на вас украинские коллеги с предложениями о переговорах? Возможно ли возобновление диалога с Киевом по парламентской линии?

— Я вам больше скажу: возобновление диалога с Киевом не просто возможно, оно неизбежно. Мы — братские народы с многовековой общей историей, со сложными личными связями, с общими корнями. То, что сегодня Украину сделали тараном против России и марионеткой в чужой, весьма грязной игре, — это пройдет, это временно. Накопившиеся проблемы невозможно решить без прямого диалога.

— Могут ли в Госдуме в ближайшее время появиться законодательные инициативы по противодействию иностранному вмешательству?

— Решения можно принимать только на основе фактов. Сейчас работа по сбору и обобщению всех фактов ведется коллегами, и по ее итогам будем искать решение. Вмешиваться в наши внутренние дела Россия никому не позволит.