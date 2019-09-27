Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о европейской ассоциаци...
В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США
В Кремле оценили возможность восстановления полетов в Грузию
«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к пе...
Главная / В России

«Любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения»: в Кремле отреагировали на запрет курения на балконах

27 сентября 2019, 23:39  •  60 • В России
В Кремле заявили, что поддерживают любые меры, позволяющие спасать жизнь людей. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет курить на балконах жилых домов, который вступит в силу 1 октября. Он также отметил, что сам глава государства не приветствует курение. В МЧС уточнили, что новые меры позволят эффективнее привлекать к ответственности виновников пожаров, а также пояснили, что вступающие в силу ограничения направлены на повышение культуры безопасности.
 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
 

Кремль поддерживает любые меры, которые позволяют спасать жизни людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курить на балконах жилых домов, вступающий в силу 1 октября.

Напомним, с этой даты в России вступит в силу постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации». Речь идёт о запрете разводить открытый огонь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц, который также распространяется на курение и приготовление шашлыков.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественный резонанс. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения», — сказал журналистам Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что расценивает новые ограничения в первую очередь как противопожарную меру, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма.

Песков упомянул позицию главы государства по поводу курения. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег осталось мало курильщиков, «считаные единицы».

«В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера — я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит», — отметил Песков.

Отметим, что в принятый документ о правилах противопожарного режима вошли и другие пункты. Так, документ предписывает, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей. Кроме того, больницам предписано размещать тяжелобольных пациентов и детей преимущественно на первых этажах здания.

К тому же кинотеатры обязаны будут либо в голосовом оповещении, либо через показ соответствующих роликов перед началом сеанса рассказывать о действиях в случае возникновения пожара, эвакуации и о расположении выходов и огнетушителей.

Повышение культуры безопасности

Новости о предстоящем запрете курения на балконах вызвали широкий резонанс. В МЧС развёрнуто прокомментировали скорые изменения в законодательстве.

По информации ведомства, неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов.

Как уточнили в МЧС, за нарушение нового порядка предусмотрены наказания, в том числе уголовные. Курение на балконе может привести к предупреждению или штрафу на сумму до 3 тыс. рублей. Размер взыскания увеличится до 5 тыс. рублей в том случае, если из-за нарушения начнётся возгорание. Уголовное наказание применят, если курение на балконе станет причиной пожара.

В ведомстве также считают, что изменения в законодательстве позволят эффективнее взыскать ущерб с виновников пожара.

  • © Руслан Кривобок/РИА Новости

«Благодаря изменениям в правилах противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», — заявили в пресс-службе МЧС.

По мнению представителей ведомства, после принятия поправок появятся повод и основание выявить виновного в том случае, если, к примеру, на первом этаже здания начался пожар по причине неосторожного действия.

Вместе с тем, отметили в министерстве, новая мера направлена прежде всего «не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности».

«Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», — сказали в ведомстве.

Планы ограничить курение на балконах домов поддержали в Роспотребнадзоре, обратив внимание именно на борьбу с употреблением табака. В ведомстве придерживаются мнения, что только зоны, стопроцентно свободные от табачного дыма, могут надёжно защитить от его воздействия.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, ведомство выступает категорически против курения и поддерживает инициативы о его ограничении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 22:09
Бастрыкин пригласил преподавателей и студентов Донбасса к себе на стажировку
26 сентября 2019, 21:39
«Фото не несут негативного характера»: с уволенного за «аморалку» педагога сняли подозрения в пропаганде насилия
27 сентября 2019, 15:39
Чревато лишением аккредитации: Госдума нашла у Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
26 сентября 2019, 21:39
Сигареты, мангалы, свечи: правительство запретило разводить открытый огонь на балконах
26 сентября 2019, 21:39
«Базовый ориентир»: прожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 году
26 сентября 2019, 16:54
"Белорусских миротворцев на Донбассе будут воспринимать как своих": политолог - о заявлении Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
25 сентября 2019, 10:09
"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный вопрос родителям "бунтующей" в ООН Греты
25 сентября 2019, 16:39
Темное пророчество: Предсказавший смерть СССР и перестройку Проханов предостерег Россию
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Локхиду»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.