«Любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения»: в Кремле отреагировали на запрет курения на балконах

В Кремле заявили, что поддерживают любые меры, позволяющие спасать жизнь людей. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет курить на балконах жилых домов, который вступит в силу 1 октября. Он также отметил, что сам глава государства не приветствует курение. В МЧС уточнили, что новые меры позволят эффективнее привлекать к ответственности виновников пожаров, а также пояснили, что вступающие в силу ограничения направлены на повышение культуры безопасности.

Кремль поддерживает любые меры, которые позволяют спасать жизни людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курить на балконах жилых домов, вступающий в силу 1 октября.

Напомним, с этой даты в России вступит в силу постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации». Речь идёт о запрете разводить открытый огонь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц, который также распространяется на курение и приготовление шашлыков.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественный резонанс. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения», — сказал журналистам Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что расценивает новые ограничения в первую очередь как противопожарную меру, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма.

Песков упомянул позицию главы государства по поводу курения. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег осталось мало курильщиков, «считаные единицы».

«В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера — я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит», — отметил Песков.

Отметим, что в принятый документ о правилах противопожарного режима вошли и другие пункты. Так, документ предписывает, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей. Кроме того, больницам предписано размещать тяжелобольных пациентов и детей преимущественно на первых этажах здания.

К тому же кинотеатры обязаны будут либо в голосовом оповещении, либо через показ соответствующих роликов перед началом сеанса рассказывать о действиях в случае возникновения пожара, эвакуации и о расположении выходов и огнетушителей.

Повышение культуры безопасности

Новости о предстоящем запрете курения на балконах вызвали широкий резонанс. В МЧС развёрнуто прокомментировали скорые изменения в законодательстве.

По информации ведомства, неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов.

Как уточнили в МЧС, за нарушение нового порядка предусмотрены наказания, в том числе уголовные. Курение на балконе может привести к предупреждению или штрафу на сумму до 3 тыс. рублей. Размер взыскания увеличится до 5 тыс. рублей в том случае, если из-за нарушения начнётся возгорание. Уголовное наказание применят, если курение на балконе станет причиной пожара.

В ведомстве также считают, что изменения в законодательстве позволят эффективнее взыскать ущерб с виновников пожара.

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«Благодаря изменениям в правилах противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», — заявили в пресс-службе МЧС.

По мнению представителей ведомства, после принятия поправок появятся повод и основание выявить виновного в том случае, если, к примеру, на первом этаже здания начался пожар по причине неосторожного действия.

Вместе с тем, отметили в министерстве, новая мера направлена прежде всего «не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности».

«Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», — сказали в ведомстве.

Планы ограничить курение на балконах домов поддержали в Роспотребнадзоре, обратив внимание именно на борьбу с употреблением табака. В ведомстве придерживаются мнения, что только зоны, стопроцентно свободные от табачного дыма, могут надёжно защитить от его воздействия.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, ведомство выступает категорически против курения и поддерживает инициативы о его ограничении.