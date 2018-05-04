«Любая провокация рано или поздно открывается»: почему США могут приостановить финансирование «Белых касок»

Телеканал CBS со ссылкой на документы Госдепартамента сообщает, что Соединённые Штаты приостановили финансирование скандально известной организации «Белые каски», которая позиционирует себя как миротворческая. Однако официального объявления о заморозке дотаций пока не было, а представитель Госдепа Хезер Науэрт в конце апреля заявляла, что Штаты продолжают оказывать помощь «активистам», и называла их «бескорыстными людьми». Между тем в организации уже бьют тревогу: ведь её бюджет на треть состоит из американских субсидий. Что может стоять за предполагаемым охлаждением Вашингтона к «Белым каскам» и как это может сказаться на их деятельности — в материале RT.

Телеканал CBS со ссылкой на документы Госдепартамента сообщил, что Соединённые Штаты замораживают выплаты «Белым каскам», которые действуют в Сирии под эгидой миротворцев. Отмечается, что деньги не переводятся уже в течение нескольких недель, так как программа финансовой поддержки якобы находится в процессе «активного пересмотра».

CBS утверждает, что ближневосточное бюро Госдепа до сих пор не получило подтверждения от администрации Соединённых Штатов на продолжение финансирования. Оно должно было поступить ещё 15 апреля. А пока из-за его отсутствия «ведомство должно будет прекратить процесс финансирования на автоматической основе».

«Миротворцы» волнуются

Об отсутствии поступлений на свои счета заявили и в самих «Белых касках». Телеканал подчёркивает, что они пока не получили официального подтверждения от Вашингтона по поводу прекращения финансирования, «однако члены организации на местах в Сирии сообщают, что их дотации были прерваны».

Американские субсидии составляют треть бюджета «Белых касок», поэтому без этих выплат они долго не продержатся.

«Если эта приостановка затянется или станет окончательной, то это будет иметь серьёзные последствия для нашей возможности оказывать услуги прежней интенсивности и качества, которые мы оказывали ранее», — цитирует CBS лидера «Белых касок» Раеда Салеха.

По его словам, они ещё в марте встречались с представителями Госдепартамента, которые заверили их, что финансирование продолжится ещё как минимум до 2020 году.

«Никаких предложений о прекращении поддержки не было», — добавил Салех.

По мнению экспертов вероятная заморозка средств для «Белых касок» объясняется тем, что они подвели Вашингтон в плане «химической атаки» в сирийской Думе.

Связи с террористами

Несмотря на то, что «Белые каски» позиционируют себя как миротворческую «организацию», жители Сирии отзываются о них как о пособниках террористов. В частности об этом RT рассказывали сами очевидцы деятельности активистов.

«В роликах они (представители «Белых касок». — RT) как будто оказывают помощь всем, но на самом деле они помогают только своим: боевикам, родственникам и близким. О мирных жителях они думают в последнюю очередь», — говорил один из сирийцев.

А те, кто пережил блокаду Алеппо, отмечали, что во время тех событий «Белые каски» наравне с боевиками забирали себе продовольствие, привезённое в восточную часть города.

Помимо этого организацию не раз уличали в постановке роликов. Одним из таким Россия называет видео о «химической атаке» в городе Дума. На кадрах были запечатлены «пострадавшие» в больнице, которых активисты обливали водой, якобы спасая. При этом никакой химзащиты на них самих не было.

Постановочность ролика затем подтвердили сами местные жители и врачи. Для этого часть из них даже приехала в Гаагу и дала пресс-конференцию в штаб-квартире ОЗХО. Однако на ней отказались присутствовать представители США, Великобритании и Франции, которые использовали видео как обоснование для ракетного удара по гражданским и военным объектам САР.

«Госдеп понимает, что по сути дела организация оказала медвежью услугу американской стороне. На поверку вышло, что история про спасение детей, женщин и стариков в сирийском городе Дума — фейковая информация… Исходя из этого, сейчас будет приниматься решение о том, что делать дальше с «Белыми касками», потому что провал очевиден. А финансирование данной организации лишь усугубляет ситуацию по отношению, прежде всего, к США», — пояснил RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Молчание Вашингтона

Между тем власти США никаких официальных заявлений по поводу прекращения дотаций не делали. Более того официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в конце апреля заявляла, что счета «организации» до сих пор оплачиваются.

«Я на днях обменялась электронными письмами с ними… Насколько мне известно, вся работа всё ещё продолжается. Счета людей по-прежнему оплачиваются», — говорила она.

Науэрт же ранее называла членов «Белых касок» «бескорыстными людьми» и советовала СМИ обратить своё внимание на документальный фильм об «организации».

По мнению Александра Гусева, её высказывания — в первую очередь позиция истеблишмента Соединённых Штатов. Однако американское общество постепенно начинает понимать, кем на самом деле являются «Белые каски».

«Изготовлен, тестирован»: Земан подтвердил производство в Чехии газа семейства «Новичок» «Называть «Белые каски» даже близко миротворческой организацией язык не поворачивается. Потому что в той же Сирии все уже давно знают, что она из себя представляет. Но до американского обывателя это доходит только сейчас. Однако мнение Науэрт не стоит считать личным, так как она озвучивает только то, что ей написали в Госдепе, а это — мнение политического истеблишмента», — сказал он.

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что официальных сообщений от Вашингтона по этому вопросу можно и не дождаться, так как там могут просто не пожелать раскрывать свои карты.

«Может быть дана утечка, что деятельность (по финансированию. — RT) свёрнута, а на деле она будет продолжаться», — сказал он RT.

Поэтому, полагает эксперт, если окажется, что «Белые каски» переживут это и продолжат работать, то это и будет свидетельством того, что США всё ещё поддерживают их.

«Думаю, США решили немного дистанцироваться от скандала (в Думе. — RT), который получил широкую известность. Ведь любого рода провокация рано или поздно открывается. Но это совсем не означает, что они полностью отказались от них», — уточнил Поберёзкин.