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«Любая провокация рано или поздно открывается»: почему США могут приостановить финансирование «Белых касок»
04 мая 2018, 13:09 • 125 • В мире
Телеканал CBS со ссылкой на документы Госдепартамента сообщает, что Соединённые Штаты приостановили финансирование скандально известной организации «Белые каски», которая позиционирует себя как миротворческая. Однако официального объявления о заморозке дотаций пока не было, а представитель Госдепа Хезер Науэрт в конце апреля заявляла, что Штаты продолжают оказывать помощь «активистам», и называла их «бескорыстными людьми». Между тем в организации уже бьют тревогу: ведь её бюджет на треть состоит из американских субсидий. Что может стоять за предполагаемым охлаждением Вашингтона к «Белым каскам» и как это может сказаться на их деятельности — в материале RT.
AFP © THAER MOHAMMED
Телеканал CBS со ссылкой на документы Госдепартамента сообщил, что Соединённые Штаты замораживают выплаты «Белым каскам», которые действуют в Сирии под эгидой миротворцев. Отмечается, что деньги не переводятся уже в течение нескольких недель, так как программа финансовой поддержки якобы находится в процессе «активного пересмотра».
CBS утверждает, что ближневосточное бюро Госдепа до сих пор не получило подтверждения от администрации Соединённых Штатов на продолжение финансирования. Оно должно было поступить ещё 15 апреля. А пока из-за его отсутствия «ведомство должно будет прекратить процесс финансирования на автоматической основе».
«Миротворцы» волнуются
Об отсутствии поступлений на свои счета заявили и в самих «Белых касках». Телеканал подчёркивает, что они пока не получили официального подтверждения от Вашингтона по поводу прекращения финансирования, «однако члены организации на местах в Сирии сообщают, что их дотации были прерваны».
Американские субсидии составляют треть бюджета «Белых касок», поэтому без этих выплат они долго не продержатся.
По его словам, они ещё в марте встречались с представителями Госдепартамента, которые заверили их, что финансирование продолжится ещё как минимум до 2020 году.
«Никаких предложений о прекращении поддержки не было», — добавил Салех.
По мнению экспертов вероятная заморозка средств для «Белых касок» объясняется тем, что они подвели Вашингтон в плане «химической атаки» в сирийской Думе.
Связи с террористами
Несмотря на то, что «Белые каски» позиционируют себя как миротворческую «организацию», жители Сирии отзываются о них как о пособниках террористов. В частности об этом RT рассказывали сами очевидцы деятельности активистов.
«В роликах они (представители «Белых касок». — RT) как будто оказывают помощь всем, но на самом деле они помогают только своим: боевикам, родственникам и близким. О мирных жителях они думают в последнюю очередь», — говорил один из сирийцев.
А те, кто пережил блокаду Алеппо, отмечали, что во время тех событий «Белые каски» наравне с боевиками забирали себе продовольствие, привезённое в восточную часть города.
Помимо этого организацию не раз уличали в постановке роликов. Одним из таким Россия называет видео о «химической атаке» в городе Дума. На кадрах были запечатлены «пострадавшие» в больнице, которых активисты обливали водой, якобы спасая. При этом никакой химзащиты на них самих не было.
Постановочность ролика затем подтвердили сами местные жители и врачи. Для этого часть из них даже приехала в Гаагу и дала пресс-конференцию в штаб-квартире ОЗХО. Однако на ней отказались присутствовать представители США, Великобритании и Франции, которые использовали видео как обоснование для ракетного удара по гражданским и военным объектам САР.
«Госдеп понимает, что по сути дела организация оказала медвежью услугу американской стороне. На поверку вышло, что история про спасение детей, женщин и стариков в сирийском городе Дума — фейковая информация… Исходя из этого, сейчас будет приниматься решение о том, что делать дальше с «Белыми касками», потому что провал очевиден. А финансирование данной организации лишь усугубляет ситуацию по отношению, прежде всего, к США», — пояснил RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
Молчание Вашингтона
Между тем власти США никаких официальных заявлений по поводу прекращения дотаций не делали. Более того официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в конце апреля заявляла, что счета «организации» до сих пор оплачиваются.
«Я на днях обменялась электронными письмами с ними… Насколько мне известно, вся работа всё ещё продолжается. Счета людей по-прежнему оплачиваются», — говорила она.
Науэрт же ранее называла членов «Белых касок» «бескорыстными людьми» и советовала СМИ обратить своё внимание на документальный фильм об «организации».
По мнению Александра Гусева, её высказывания — в первую очередь позиция истеблишмента Соединённых Штатов. Однако американское общество постепенно начинает понимать, кем на самом деле являются «Белые каски».
В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что официальных сообщений от Вашингтона по этому вопросу можно и не дождаться, так как там могут просто не пожелать раскрывать свои карты.
«Может быть дана утечка, что деятельность (по финансированию. — RT) свёрнута, а на деле она будет продолжаться», — сказал он RT.
Поэтому, полагает эксперт, если окажется, что «Белые каски» переживут это и продолжат работать, то это и будет свидетельством того, что США всё ещё поддерживают их.
«Думаю, США решили немного дистанцироваться от скандала (в Думе. — RT), который получил широкую известность. Ведь любого рода провокация рано или поздно открывается. Но это совсем не означает, что они полностью отказались от них», — уточнил Поберёзкин.
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