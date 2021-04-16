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Лётчики Су-30СМ успели катапультироваться за секунды до крушения в Казахстане
16 апреля 2021, 21:50 • 67 • В мире
В Казахстане потерпел крушение военный самолёт Су-30СМ. Экипаж выжил: пилоты успели катапультироваться.
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло во время тренировочного полёта недалеко от города Балхаш.
Нештатная ситуация сложилась при заходе воздушного судна на посадку.
В Минобороны страны сообщили, что экипаж истребителя успел катапультироваться.
Военные живы и находятся под наблюдением медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное.
В силовом ведомстве уточнили, что к месту крушения Су-30СМ направлена спецкомиссия по расследованиям. Обстоятельства происшествия будут изучены.
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