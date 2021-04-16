Лётчики Су-30СМ успели катапультироваться за секунды до крушения в Казахстане

В Казахстане потерпел крушение военный самолёт Су-30СМ. Экипаж выжил: пилоты успели катапультироваться.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло во время тренировочного полёта недалеко от города Балхаш.

Нештатная ситуация сложилась при заходе воздушного судна на посадку.

В Минобороны страны сообщили, что экипаж истребителя успел катапультироваться.

Военные живы и находятся под наблюдением медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное.

В силовом ведомстве уточнили, что к месту крушения Су-30СМ направлена спецкомиссия по расследованиям. Обстоятельства происшествия будут изучены.