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Лётчики Су-30СМ успели катапультироваться за секунды до крушения в Казахстане

16 апреля 2021, 21:50  •  67 • В мире
В Казахстане потерпел крушение военный самолёт Су-30СМ. Экипаж выжил: пилоты успели катапультироваться.
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло во время тренировочного полёта недалеко от города Балхаш.
Нештатная ситуация сложилась при заходе воздушного судна на посадку.
В Минобороны страны сообщили, что экипаж истребителя успел катапультироваться.
Военные живы и находятся под наблюдением медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное.
В силовом ведомстве уточнили, что к месту крушения Су-30СМ направлена спецкомиссия по расследованиям. Обстоятельства происшествия будут изучены.

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